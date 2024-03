Audacia nomme Frédéric Leclerc comme Directeur Capital Immobilier

Paris, le 13 mars 2024. Audacia (code ISIN : FR00140059dB5 / code mnémonique : ALAUD), acteur innovant du capital-investissement en France, annonce l’arrivée de Frédéric Leclerc en tant que Directeur Capital Immobilier. Ce recrutement va permettre de conforter le plan à moyen terme d’Audacia dans sa verticale Immobilière à fort potentiel de croissance.



Audacia est heureux d'annoncer la nomination de Frédéric Leclerc au poste de Directeur Capital Immobilier. Frédéric a une expertise reconnue de plus de vingt ans dans la gestion d’actifs immobiliers.

Il a aussi bien travaillé pour des « pure players » de l’immobilier que dans des grands groupes internationaux. Head of Investment chez UBS pendant 15 ans, Frédéric a notamment eu la charge d’un portefeuille d’actifs de plus de deux milliards d’euros poursuivant des stratégies core et value add et a participé à la réalisation de nombreuses transactions pour un montant cumulé de plus d’un milliard et demi d’euros.



Par ce recrutement, Audacia confirme sa volonté d’investir dans les segments innovants et en forte croissance au sein de l’immobilier géré.



Pour Olivier de Panafieu, Directeur Général d’Audacia : « Nous sommes heureux d’accueillir Frédéric qui aura la charge de poursuivre le développement de notre verticale Immobilière. Fort d'une riche expérience acquise dans ce secteur, Frédéric représente une valeur ajoutée indéniable pour soutenir la croissance de notre entreprise. »