NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 923,50
-0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AUDACIA LANCE SON PREMIER FONDS FISCAL DEEPTECH À DESTINATION DU GRAND PUBLIC
information fournie par Boursorama CP 20/11/2025 à 18:00

Le FCPI Audacia Capital Innovation IR permet aux particuliers d’investir dans les Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) européennes pour favoriser l’émergence des technologies d’avenir et bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu

Paris, le 20 novembre 2025, 18h CET, Audacia (FR00140059B5 – ALAUD), entreprise de private equity spécialisée dans le Capital Développement, le Capital Immobilier et le Capital Innovation, reconnue pour ses thèses d’investissement pionnières, notamment dans le Quantique et le New Space, annonce aujourd’hui le lancement du FCPI Audacia Capital Innovation IR, son premier fonds fiscal DeepTech à destination du grand public.

« Face aux grands défis technologiques, énergétiques ou industriels, les innovations de rupture jouent un rôle essentiel. Avec ce nouveau FCPI, nous permettons aux particuliers de participer directement à cette dynamique en finançant des jeunes entreprises européennes qui apportent des solutions concrètes. C’est une manière simple de donner du sens à son épargne, en soutenant l’innovation tout en bénéficiant d’un cadre fiscal attractif, » déclare Cédric James, Directeur général délégué d’Audacia.

Valeurs associées

AUDACIA
3,8200 EUR Euronext Paris 0,00%

