AUDACIA : Expansion Ventures boucle un premier tour de table de 137 millions d'euros, consolidant sa position en tant qu'investisseur de premier plan dans les technologies du Sustainable Aerospace and Defence

Paris, le 27 décembre 2024 – Audacia est fière d'annoncer le premier tour de table d'Expansion SLP, un fonds de capital-risque paneuropéen dédié aux technologies du Sustainable Aerospace and Defence. Ce jalon témoigne d'une forte confiance des investisseurs envers la mission d'Expansion Ventures, visant à renforcer la souveraineté technologique européenne dans ces secteurs stratégiques. S'appuyant sur son partenariat avec le FEI annoncé en janvier 2024, le fonds Expansion SLP est désormais pleinement opérationnel grâce aux engagements de compagnies d’assurances, groupes bancaires, holdings de familles industrielles et HNWI.



Une initiative paneuropéenne

Fondé par des entrepreneurs chevronnés et experts en aérospatiale – Charles Beigbeder, Sandra Budimir, Ted Elvhage et Ulf Palmnäs – ainsi que par la société française de gestion d'investissements Audacia, Expansion Ventures s'est imposé comme un acteur clé du capital-risque en Europe dans les domaines des technologies du Sustainable Aerospace and Defence, avec des bureaux à Paris et Stockholm.