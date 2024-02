AUDACIA : CHIFFRE D’AFFAIRES 2023 EN PROGRESSION

 Dynamisme du Capital Développement porté par le succès du placement des Obligations Relance et les souscriptions sur le Fonds Constellation 3

 Année tremplin pour le Capital Innovation avec la préparation pour 2024 des closings des Fonds Quantonation 2 et Expansion 1 ainsi que de nouvelles ambitions pour Sorbonne Venture et Exergon 1

 Effet favorable de l’allongement de la durée de vie des fonds ISF





Audacia enregistre un chiffre d’affaires 2023 en croissance de 18% par rapport à l’exercice 2022.



Les revenus du groupe s’établissent à 11,5 M€, dont 40% proviennent de la contribution des Nouveaux Fonds. Leur chiffre d’affaires demeure stable en 2023 en préparation des futures levées qui leur feront prendre l’ascendant au sein du chiffre d’affaires du groupe en 2024.

L’année 2023 a été également une année particulièrement riche pour la préparation du futur d’Audacia avec de nombreux recrutements d’experts pour le lancement dès 2024 des futurs Fonds stratégiques dans le quantique (Quantonation 2), dans la décarbonation (Exergon 1), dans le spatial (Expansion) et le renforcement de la gouvernance du groupe.





Sur l’ensemble de l’exercice 2023, l’activité des Nouveaux Fonds affiche un chiffre d’affaires de 4,6 M€ stable par rapport à l’exercice précédent avec des performances contrastées :