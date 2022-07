AUDACIA ANNONCE LE FINAL CLOSING A 91 M€ DE QUANTONATION VENTURES, FONDS D'AMORÇAGE DEDIE AUX TECHNOLOGIES QUANTIQUES

AUDACIA, acteur innovant du capital investissement en France, annonce le final closing de Quantonation Ventures, premier fonds dédié aux technologies quantiques à 91 M€, dépassant son objectif initial de 50M€. En trois ans, Quantonation a réussi à identifier et financer les startups quantiques les plus prometteuses au monde et à s'imposer comme le plus grand investisseur dans le domaine.

Quantonation, le premier fonds venture dédié aux technologies quantiques

Quantonation a été fondé avec l'intime conviction que la deuxième révolution quantique était en marche : la science édifiée avec succès au cours des 100 dernières années peut enfin être transformée en dispositifs et applications dans les domaines de la détection, des communications et de l'informatique.