Audacia accélère sa croissance au premier semestre, portée par ses fonds en innovation de rupture, au premier rang desquels Quantonation Ventures, leader des fonds quantiques en Europe

• Chiffre d’affaires du premier semestre 2026 en hausse de +32% à 8,0 M€ et de +12% à périmètre de consolidation constant

• Chiffre d’affaires du Capital Innovation en forte progression de +125% à 6,3 M€, tiré notamment par la montée en puissance de Quantonation Ventures et la contribution à 100% d’Expansion Ventures

• Les revenus des Fonds Thématiques doublent (+99%) à 7,1 M€, représentant 89% du chiffre d’affaires total, contre 59% au premier semestre 2025

• Seuil des 950 M€ d’actifs sous gestion (AUM) franchi au 30.06.2026 (contre 882 M€ au 31.12.2025) en tenant compte des restitutions, confirmant clairement la trajectoire vers le milliard d’euros d’AUM d’ici fin 2026



Paris, le 23 juillet 2026, 18h00 CEST, Audacia (FR00140059B5 – ALAUD), entreprise de private equity spécialisée dans le Capital Innovation, le Capital Développement et le Capital Immobilier reconnue pour ses thèses d’investissement pionnières, notamment dans le Quantique et le New Space, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier semestre 2026 (données consolidées non auditées).