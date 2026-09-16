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Audacia accélère la démocratisation de l’investissement dans la deep tech européenne
information fournie par Boursorama CP 16/09/2026 à 18:00
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• Audacia met son expertise des technologies de rupture à la portée des investisseurs particuliers et ouvre un parcours de souscription digitalisé à son FCPI Audacia Capital Innovation IR

• Le fonds permet aux particuliers d’investir dans les Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) européennes pour favoriser l’émergence des technologies d’avenir et bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu

Paris, le 16 septembre 2026, 18h00 CEST, Audacia (FR00140059B5 – ALAUD), entreprise de private equity spécialisée dans le Capital Innovation, le Capital Développement et le Capital Immobilier reconnue pour ses thèses d’investissement pionnières, notamment dans le Quantique et le New Space, franchit une nouvelle étape dans la démocratisation de l’investissement dans les technologies de rupture avec la digitalisation de l’accès au FCPI Audacia Capital Innovation IR , son premier fonds fiscal DeepTech à destination du grand public lancé fin 2025.

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