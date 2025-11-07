 Aller au contenu principal

"Aucune discussion en cours" sur la vente de la puce Blackwell de Nvidia à la Chine selon le directeur général de Nvidia
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 13:04

FILE PHOTO: Illustration shows Nvidia logo

FILE PHOTO: Illustration shows Nvidia logo

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré vendredi qu'il n'y avait "aucune discussion en cours" concernant la vente à la Chine des puces Blackwell de pointe de l'entreprise.

Blackwell est la puce d'intelligence artificielle phare actuelle de Nvidia que l'administration Trump a jusqu'à présent empêché de vendre à la Chine, par crainte qu’elle ne contribue à renforcer l’armée chinoise et l’industrie nationale de l’IA.

Bien que les discussions entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, la semaine dernière en Corée du Sud, ont entraîné des spéculations sur une entente entre Washington et Pékin pour la vente d’une version allégée de la puce Blackwell en Chine, aucun signe d’un tel accord n’a pour l’instant émergé.

"Actuellement, nous ne prévoyons pas d'expédier quoi que ce soit en Chine", a déclaré Jensen Huang, peu après son arrivée dans la ville de Tainan pour sa quatrième visite publique à Taïwan cette année.

"C'est à la Chine de décider quand elle souhaite que les produits Nvidia retournent sur le marché chinois, et j'attends avec impatience qu'elle change sa politique", a-t-il ajouté.

Les États-Unis ont autorisé Nvidia à vendre sa puce H20 en Chine, mais Jensen Huang a répété à plusieurs reprises au cours du mois dernier que la Chine ne voulait pas de Nvidia dans le pays, de sorte que sa part du marché des puces d'IA avancées est nulle.

Jensen Huang, dans des remarques diffusées en direct par le réseau Formosa TV News de Taïwan, a également déclaré qu'il était à Taïwan pour un jour et demi afin de visiter son partenaire de longue date TSMC et de participer à la journée sportive de l'entreprise.

"L’activité est très solide", a-t-il déclaré. "Je suis donc revenu pour encourager mes amis de TSMC.

Interrogé sur le projet du directeur général de Tesla, Elon Musk, de construire une usine de semi-conducteurs, Jensen Huang a déclaré que mettre en place des capacités de fabrication avancées comme celles de TSMC était extrêmement difficile, tout en soulignant qu’"il s’agit d’une technologie très importante et que la demande est extrêmement forte".

Huang a également précisé ses récents propos, cités dans un article du Financial Times, selon lesquels la Chine remporterait la course à l’IA. "Ce n'est pas ce que j'ai dit", a déclaré Jensen Huang. "Ce que j'ai dit, c'est que la Chine dispose d'une très bonne technologie d'IA. Elle compte de nombreux chercheurs en IA."

Il a ajouté qu’environ 50% des chercheurs en IA dans le monde se trouvent en Chine et que les modèles d’IA open source les plus populaires proviennent également de ce pays.

"Ils avancent donc très vite", a-t-il dit. "Les États-Unis doivent continuer à avancer incroyablement vite. Sinon, le monde est très compétitif, et nous devons donc courir vite."

(Reportage de Wen-Yee Lee, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 14:03

    Le directeur de Nvidia craint de ne pas pouvoir livrer les puces et la croissance qu'il avait promis au actionnaire ?

    Après des années de hausse, on peut imaginer qu'un jour la demande commence a stagner voir baisse sur les puces IA.

    La ca risque de piquer pour certain qui pensait toucher la Lune

Signaler le commentaire



