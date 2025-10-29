Aubay vise le haut de sa fourchette d'objectifs en 2025

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 160,1 millions d'euros en forte hausse de 23,9% bénéficiant de la consolidation de Solutec depuis le 1er juillet 2025 et d'une accélération de la croissance organique qui ressort à 3% sur la période, au-dessus des anticipations arrêtées fin juillet. " La France se distingue par ses bonnes performances tandis qu'à l'international, l'Italie et la zone ibérique renouent également avec une croissance positive, " détaille le spécialiste des services numériques.

La croissance interne est ressortie à 6,3% en France alors que la société a connu une contraction de 0,5% à l'international.

Au 30 septembre 2025, le Groupe Aubay comptait 8 999 collaborateurs. " A périmètre constant, le troisième trimestre s'impose à date comme le meilleur trimestre de l'année en termes de recrutement net, sans dégradation de la productivité, confirmant ainsi la bonne dynamique commerciale des affaires, " souligne le groupe.

Le taux d'activité a atteint 94% au cours du troisième trimestre, quasi stable d'une année sur l'autre, contre 92,8% à la fin du premier semestre 2025

"Fort de ces résultats solides et d'un bon début au quatrième trimestre", Aubay a resserré ses prévisions en haut de fourchette et anticipe dorénavant un chiffre d'affaires compris entre 600 et 608 millions d'euros et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8,5% et 9,0%.

Le groupe anticipait auparavant un chiffre d'affaires compris entre 592 millions d'euros et 608 millions d'euros et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8% à 9%.

