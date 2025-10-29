 Aller au contenu principal
Aubay vise le haut de sa fourchette d'objectifs en 2025
information fournie par AOF 29/10/2025 à 18:13

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 160,1 millions d'euros en forte hausse de 23,9% bénéficiant de la consolidation de Solutec depuis le 1er juillet 2025 et d'une accélération de la croissance organique qui ressort à 3% sur la période, au-dessus des anticipations arrêtées fin juillet. " La France se distingue par ses bonnes performances tandis qu'à l'international, l'Italie et la zone ibérique renouent également avec une croissance positive, " détaille le spécialiste des services numériques.

La croissance interne est ressortie à 6,3% en France alors que la société a connu une contraction de 0,5% à l'international.

Au 30 septembre 2025, le Groupe Aubay comptait 8 999 collaborateurs. " A périmètre constant, le troisième trimestre s'impose à date comme le meilleur trimestre de l'année en termes de recrutement net, sans dégradation de la productivité, confirmant ainsi la bonne dynamique commerciale des affaires, " souligne le groupe.

Le taux d'activité a atteint 94% au cours du troisième trimestre, quasi stable d'une année sur l'autre, contre 92,8% à la fin du premier semestre 2025

"Fort de ces résultats solides et d'un bon début au quatrième trimestre", Aubay a resserré ses prévisions en haut de fourchette et anticipe dorénavant un chiffre d'affaires compris entre 600 et 608 millions d'euros et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8,5% et 9,0%.

Le groupe anticipait auparavant un chiffre d'affaires compris entre 592 millions d'euros et 608 millions d'euros et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8% à 9%.

Valeurs associées

AUBAY
45,3000 EUR Euronext Paris -1,95%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

