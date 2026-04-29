Aubay signe un début d'année au-dessus des attentes
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 18:15
Aubay fait état d'une accélération de la demande sur l'ensemble de ses marchés, confirmant la reprise amorcée en 2025, une dynamique qui se poursuit au début du deuxième trimestre.
Fort de cet environnement porteur, le groupe se montre confiant et confirme ses objectifs annuels. L'avance enregistrée au premier trimestre devra néanmoins se confirmer dans les mois à venir, les objectifs pouvant être ajustés si nécessaire à l'issue du deuxième trimestre.
Aubay table sur un chiffre d'affaires compris entre 676 et 690 millions d'euros en 2026, soit une croissance de 12% à 15% en données publiées et de 3% à 5% en organique. Le groupe vise également une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,0% et 9,5%, contre 8% à 9% en 2025.
La publication du chiffre d'affaires du deuxième trimestre est attendue le 23 juillet, après la clôture des marchés.
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