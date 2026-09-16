AUBAY : Résultats du 1er semestre 2026 : Croissance : + 30,8% (+11,4% en organique) - Amélioration des marges opérationnelles - Relèvement confirmé des objectifs 2026

En K€ S1 2026 S1 2025 Variation Chiffre d'affaires 351 850 269 012 +30,8% Résultat opérationnel d'activité 26 553 19 258 +37,9% En % du CA 7,5 % 7,2 % Coût des actions de performance (936) (535) Amortissements des actifs incorporels liés aux acquisitions (639) - Autre produits et charges opérationnel (1 250) (787) Résultat opérationnel 23 728 17 936 +32,3% Résultat financier (677) 1 243 (Charge)/Produit d'impôts (5 818) (5 156) Résultat net des sociétés intégrées 17 233 14 023 +22,9% En % du CA 4,9% 5,2% Résultat net Part du groupe 17 233 14 023 Résultat par action 1,36 1,10 +23,6% Effectif 9 406 7 474 +25,9%

Le Conseil d'Administration de Aubay, réuni le 16 septembre 2026, sous la présidence de Philippe Rabasse, a arrêté les comptes consolidés pour le premier semestre 2026. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes, leurs rapports sont en cours d'émission.

Aubay réalise un premier semestre 2026 de très grande qualité. Porté à la fois par une dynamique commerciale particulièrement solide, la reprise des investissements en Europe du Sud et l'intégration réussie de Solutec, le Groupe enregistre une croissance organique à deux chiffres, un résultat opérationnel d'activité en nette amélioration de +37,9% et un résultat net part du Groupe en hausse de +22,9%. Fort de cette dynamique, Aubay confirme ses ambitions pour l'exercice 2026.

Marge opérationnelle d'activité semestrielle en hausse à 7,5%

Le résultat opérationnel d'activité atteint 26,6 M€, en progression de +37,9% par rapport au premier semestre 2025, faisant ressortir un taux de marge de 7,5% contre 7,2% un an plus tôt. Cette progression, en ligne avec les attentes et la saisonnalité habituelle des résultats, bénéficie notamment d'un effet prix favorable ainsi que d'une croissance bien maîtrisée, soutenue par une gestion rigoureuse des coûts.

En M€ CA S1 2026 ROA* S1 2026 CA S1 2025 ROA* S1 2025 Groupe 351,9 7,5% 269,0 7,2% France 217,2 6,9% 146,2 7,0% International 134,7 8,6% 122,8 7,4%

*Résultat Opérationnel d'Activité, en % du chiffre d'affaires.

La rentabilité à l'International progresse nettement, à 8,6% contre 7,4% un an plus tôt, tirée par une nette amélioration de la performance en Italie, qui va se poursuivre au deuxième semestre, et dans une moindre mesure en zone Ibérique. En France, la marge s'établit à 6,9%, renouant quasiment avec la marge générée avant l'acquisition de Solutec dont la rentabilité était sensiblement inférieure à celle de Aubay. Les activités françaises continueront de voir leurs marges augmenter à la faveur de l'amélioration de performance globale de cet ensemble.

Résultat Opérationnel à 23,7 M€

Après prise en compte d'une charge de 0,9 M€ liée aux paiements fondés en actions et d'un amortissement de 0,6 M€ des actifs incorporels liés aux acquisitions, le résultat opérationnel courant s'élève à 25,0 M€ (+33,4%), soit une marge de 7,1%. Compte tenu de charges opérationnelles non courantes de 1,3 M€, principalement des coûts de restructuration, le résultat opérationnel ressort à 23,7 M€, en hausse de +32,3%.

Le résultat financier ressort en charge nette de 0,7 M€, contre un produit net de 1,2 M€ un an plus tôt, sous l'effet du financement de l'acquisition de Solutec. La charge d'impôt s'élève à 5,8 M€, soit un taux effectif de 25%, en baisse par rapport aux 27% du premier semestre 2025.

Résultat Net Part du Groupe

Le résultat net part du Groupe s'établit à 17,2 M€, en hausse de +22,9% par rapport aux 14,0 M€ du premier semestre 2025. Le résultat par action ressort à 1,36 €, en progression de +23,6%, contre 1,10 € un an plus tôt. La croissance du bénéfice par action est supérieure à celle du résultat net, favorisée par le programme de rachat d'actions du Groupe en vue de leur annulation (96 000 titres détenus au 30 juin 2026).

Trésorerie nette (hors dettes locatives) à 44,3 M€

La trésorerie disponible s'élève à 68,8 M€.

La trésorerie nette hors dettes locatives ressort à 44,3 M€ au 30 juin 2026, contre 56,2 M€ au 31 décembre 2025. Cette évolution s'explique par la hausse saisonnière du BFR amplifiée par la forte croissance de l'activité, les investissements réalisés au cours du semestre, le versement des dividendes, et les rachats d'actions propres.

La génération de trésorerie est systématiquement plus forte au cours du deuxième semestre.

La dette financière brute hors dettes locatives diminue à 24,6 M€, contre 31,9 M€ au 31 décembre 2025

Réalisation de la Fusion de Solutec

La transmission universelle de patrimoine de Solutec au profit de Aubay SA est intervenue le 1er juillet 2026. Cette opération, sans incidence sur les comptes consolidés du Groupe, achève l'intégration juridique et opérationnelle de la société acquise le 7 juillet 2025.

Proposition d'acompte sur dividende à 0,70 €

Constatant le bon niveau du résultat net et l'excellente situation financière, le Conseil d'Administration a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,70 € par action au titre de l'exercice 2026. Cet acompte sera mis en paiement le 10 novembre 2026.

Dates Evénements En jours de Bourse (avant paiement) 05-nov Dernier jour de négociation avec droit attaché J-3 06-nov Premier jour de négociation ex-droit à l'acompte J-2 (ex-date ou date de détachement) 09-nov Date d'arrêté des positions par Euroclear afin de déterminer les ayants droit au dividende J-1 (record date) 10-nov Mise en paiement de l'acompte sur dividende sur les soldes du 06/11 (soir) Payment date

Perspectives 2026 : Relèvement confirmé des objectifs

Compte tenu de la dynamique commerciale du premier semestre et de l'accélération observée à l'International au deuxième trimestre, Aubay confirme ses objectifs, relevés en juillet, pour l'exercice 2026 et vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 695 M€ et 705 M€ (vs 676 à 690 M€) pour une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9% et 10% (vs 9 à 9,5%).

Publication du chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026, le mercredi 28 octobre 2026 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : Il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

S1 2026 Croissance organique +11,4% Impact des variations de périmètre +19,4 Croissance en données publiées +30,8%

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette hors dettes locatives : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 9 406 collaborateurs au 30 juin 2026, répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 601,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Co-Directeur Général - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com

ANNEXES

État de situation financière au 30 juin 202 6 ACTIF (en K€) 30/06/2026 31/12/2025 Ecarts d'acquisition 185 935 185 935 Immobilisations incorporelles 13 125 14 056 Immobilisations corporelles 10 163 10 500 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 28 353 29 826 Titres mis en équivalence Autres actifs financiers 3 698 4 118 Impôts différés actifs 4 389 4 689 Autres actifs non courants 6 356 5 063 ACTIF NON COURANT 252 019 254 187 Stocks et en-cours 594 867 Actifs sur contrats 45 985 36 274 Clients et comptes rattachés 158 249 141 704 Autres créances et comptes de régularisation 53 362 47 240 Valeurs mobilières de placement 5 844 7 100 Disponibilités 62 997 80 983 ACTIF COURANT 327 031 314 168 TOTAL DE L'ACTIF 579 050 568 355 PASSIF (en K€) 30/06/2026 31/12/2025 Capital 6 369 6 369 Prime d'émission et réserves consolidées 269 457 246 062 Résultats net part du groupe 17 233 38 135 Capitaux propres - part du groupe 293 059 290 566 Intérêts minoritaires 0 0 CAPITAUX PROPRES 293 059 290 566 Emprunts et dettes financières : part à + d'un an 18 540 21 810 Dettes de loyers : part à + d'un an 24 528 24 599 Impôts différés passifs 2 971 3 136 Provisions pour risques et charges 9 602 9 213 Autres passifs non courants 1301 989 PASSIF NON COURANT 56 942 59 747 Emprunts et dettes financières : part à - d'un an 6 039 10 077 Dettes de loyers : part à - d'un an 6 099 7 055 Fournisseurs et comptes rattachés 40 885 37 468 Passifs sur contrat 22 967 29 332 Provisions pour risques et charges 839 1 400 Autres dettes et comptes de régularisations 152 220 132 710 PASSIF COURANT 229 049 218 042 TOTAL DU PASSIF 579 050 568 355

Comptes de résultats consolidés au 30 juin 2026

(en milliers d'euros) 30/06/2026 % 30/06/2025 % Chiffre d'affaires 351 850 100% 269 012 100% Autres produits de l'activité 51 214 Achats consommés et charges externes (72 685) (63 888) Charges de personnel (242 190) (179 895) Impôts et taxes (3 854) (2 247) Dotations aux amortissements et provisions (5 999) (3 628) Variation des stocks de produits en cours et de produits finis Autres produits et charges d'exploitation (620) (310) Résultat opérationnel d'activité 26 553 7,5% 19 258 7,2% Charges liées aux actions gratuites et assimilées (936) (535) Amortissements des actifs incorporels liés aux acquisitions (639) Résultat opérationnel courant 24 978 7,1% 18 723 7,0% Autres produits et charges opérationnels (1 250) (787) Résultat opérationnel 23 728 6,7% 17 936 6,7% Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie Coût de l'endettement net (1 140) (444) Autres produits et charges financiers 463 1 687 Résultat financier (677) 1 243 Charges d'impôt (5 818) 25% (5 156) 27% Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalences Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 17 233 14 023 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession Résultat net 17 233 4,9% 14 023 5,2% Part du groupe 17 233 14 023 Intérêts minoritaires 0 0 Nombre moyen pondéré d'actions 12 642 878 12 788 413 Résultat par action 1,36 1,10 Nombre moyen pondéré dilué d'actions 12 866 128 12 863 913 Résultat dilué par action 1,34 1,09

Tableau des flux de trésorerie au 30 juin 2026 En K€ 30/06/2026 30/06/2025 Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) 17 233 14 023 Résultat des mises en équivalences Dotations nettes aux amortissements et provisions et droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 6 510 2 512 Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés 936 561 Autres produits et charges calculés Produits de dividendes 1 (26) Plus et moins-values de cession 2 11 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 24 682 17 081 Coût de l'endettement financier net 1 140 444 Charge d'impôt (y compris impôts différés) 5 818 5 156 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A) 31 640 22 681 Impôts versés (B) (9 965) (2 882) Variation des clients et autres débiteurs (C) (31 174) (12 017) Variation des fournisseurs et autres créditeurs (C) 18 840 1 979 Flux net de trésorerie généré par l'activité (D) = (A+B+C) 9 341 9 761 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (1 247) (1 025) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières (3) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières Variation des prêts et avances consenties 421 (56) Décaissements (encaissements) liés aux regroupements d'entreprises nets de leur trésorerie Dividendes et subventions reçus (1) 26 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (E) (830) (1 055) Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital Sommes reçues lors de l'exercice des stock-options Rachats d'actions propres en vue d'annulation et d'attribution à des salariés (5 657) (853) Rachats et reventes d'actions propres Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice : - Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (10 155) (10 230) - Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées Encaissements liés aux nouveaux emprunts Remboursement dettes financières (3 269) (270) Remboursement de dettes de loyers (3 484) (2 565) Intérêts financiers nets versés (1 140) (444) Rachat d'intérêts minoritaires ne donnant pas le contrôle Autres flux Flux net de trésorerie lié aux opérations de financements (F) (23 705) (14 362) Incidence des variations des cours des devises (G) (10) (9) Variation de trésorerie nette (D+E+F+G) (15 204) (5 665) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 84 006 113 307 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 68 802 107 642