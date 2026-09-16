AUBAY : Résultats du 1er semestre 2026 : Croissance : + 30,8% (+11,4% en organique) - Amélioration des marges opérationnelles - Relèvement confirmé des objectifs 2026

|En K€
|S1 2026
|S1 2025
|Variation
|Chiffre d'affaires
|351 850
|269 012
|+30,8%
|Résultat opérationnel d'activité
|26 553
|19 258
|+37,9%
|En % du CA
|7,5 %
|7,2 %
|Coût des actions de performance
|(936)
|(535)
|Amortissements des actifs incorporels liés aux acquisitions
|(639)
|-
|Autre produits et charges opérationnel
|(1 250)
|(787)
|Résultat opérationnel
|23 728
|17 936
|+32,3%
|Résultat financier
|(677)
|1 243
|(Charge)/Produit d'impôts
|(5 818)
|(5 156)
|Résultat net des sociétés intégrées
|17 233
|14 023
|+22,9%
|En % du CA
|4,9%
|5,2%
|Résultat net Part du groupe
|17 233
|14 023
|Résultat par action
|1,36
|1,10
|+23,6%
|Effectif
|9 406
|7 474
|+25,9%
Le Conseil d'Administration de Aubay, réuni le 16 septembre 2026, sous la présidence de Philippe Rabasse, a arrêté les comptes consolidés pour le premier semestre 2026. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes, leurs rapports sont en cours d'émission.
Aubay réalise un premier semestre 2026 de très grande qualité. Porté à la fois par une dynamique commerciale particulièrement solide, la reprise des investissements en Europe du Sud et l'intégration réussie de Solutec, le Groupe enregistre une croissance organique à deux chiffres, un résultat opérationnel d'activité en nette amélioration de +37,9% et un résultat net part du Groupe en hausse de +22,9%. Fort de cette dynamique, Aubay confirme ses ambitions pour l'exercice 2026.
Marge opérationnelle d'activité semestrielle en hausse à 7,5%
Le résultat opérationnel d'activité atteint 26,6 M€, en progression de +37,9% par rapport au premier semestre 2025, faisant ressortir un taux de marge de 7,5% contre 7,2% un an plus tôt. Cette progression, en ligne avec les attentes et la saisonnalité habituelle des résultats, bénéficie notamment d'un effet prix favorable ainsi que d'une croissance bien maîtrisée, soutenue par une gestion rigoureuse des coûts.
|En M€
|CA S1 2026
|ROA* S1 2026
|CA S1 2025
|ROA* S1 2025
|Groupe
|351,9
|7,5%
|269,0
|7,2%
|France
|217,2
|6,9%
|146,2
|7,0%
|International
|134,7
|8,6%
|122,8
|7,4%
*Résultat Opérationnel d'Activité, en % du chiffre d'affaires.
La rentabilité à l'International progresse nettement, à 8,6% contre 7,4% un an plus tôt, tirée par une nette amélioration de la performance en Italie, qui va se poursuivre au deuxième semestre, et dans une moindre mesure en zone Ibérique. En France, la marge s'établit à 6,9%, renouant quasiment avec la marge générée avant l'acquisition de Solutec dont la rentabilité était sensiblement inférieure à celle de Aubay. Les activités françaises continueront de voir leurs marges augmenter à la faveur de l'amélioration de performance globale de cet ensemble.
Résultat Opérationnel à 23,7 M€
Après prise en compte d'une charge de 0,9 M€ liée aux paiements fondés en actions et d'un amortissement de 0,6 M€ des actifs incorporels liés aux acquisitions, le résultat opérationnel courant s'élève à 25,0 M€ (+33,4%), soit une marge de 7,1%. Compte tenu de charges opérationnelles non courantes de 1,3 M€, principalement des coûts de restructuration, le résultat opérationnel ressort à 23,7 M€, en hausse de +32,3%.
Le résultat financier ressort en charge nette de 0,7 M€, contre un produit net de 1,2 M€ un an plus tôt, sous l'effet du financement de l'acquisition de Solutec. La charge d'impôt s'élève à 5,8 M€, soit un taux effectif de 25%, en baisse par rapport aux 27% du premier semestre 2025.
Résultat Net Part du Groupe
Le résultat net part du Groupe s'établit à 17,2 M€, en hausse de +22,9% par rapport aux 14,0 M€ du premier semestre 2025. Le résultat par action ressort à 1,36 €, en progression de +23,6%, contre 1,10 € un an plus tôt. La croissance du bénéfice par action est supérieure à celle du résultat net, favorisée par le programme de rachat d'actions du Groupe en vue de leur annulation (96 000 titres détenus au 30 juin 2026).
Trésorerie nette (hors dettes locatives) à 44,3 M€
La trésorerie disponible s'élève à 68,8 M€.
La trésorerie nette hors dettes locatives ressort à 44,3 M€ au 30 juin 2026, contre 56,2 M€ au 31 décembre 2025. Cette évolution s'explique par la hausse saisonnière du BFR amplifiée par la forte croissance de l'activité, les investissements réalisés au cours du semestre, le versement des dividendes, et les rachats d'actions propres.
La génération de trésorerie est systématiquement plus forte au cours du deuxième semestre.
La dette financière brute hors dettes locatives diminue à 24,6 M€, contre 31,9 M€ au 31 décembre 2025
Réalisation de la Fusion de Solutec
La transmission universelle de patrimoine de Solutec au profit de Aubay SA est intervenue le 1er juillet 2026. Cette opération, sans incidence sur les comptes consolidés du Groupe, achève l'intégration juridique et opérationnelle de la société acquise le 7 juillet 2025.
Proposition d'acompte sur dividende à 0,70 €
Constatant le bon niveau du résultat net et l'excellente situation financière, le Conseil d'Administration a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,70 € par action au titre de l'exercice 2026. Cet acompte sera mis en paiement le 10 novembre 2026.
|Dates
|Evénements
|En jours de Bourse (avant paiement)
|05-nov
|Dernier jour de négociation avec droit attaché
|J-3
|06-nov
|Premier jour de négociation ex-droit à l'acompte
|J-2 (ex-date ou date de détachement)
|09-nov
|Date d'arrêté des positions par Euroclear afin de déterminer les ayants droit au dividende
|J-1 (record date)
|10-nov
|Mise en paiement de l'acompte sur dividende sur les soldes du 06/11 (soir)
|Payment date
Perspectives 2026 : Relèvement confirmé des objectifs
Compte tenu de la dynamique commerciale du premier semestre et de l'accélération observée à l'International au deuxième trimestre, Aubay confirme ses objectifs, relevés en juillet, pour l'exercice 2026 et vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 695 M€ et 705 M€ (vs 676 à 690 M€) pour une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9% et 10% (vs 9 à 9,5%).
Publication du chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026, le mercredi 28 octobre 2026 après bourse.
Glossaire
Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : Il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.
|S1 2026
|Croissance organique
|+11,4%
|Impact des variations de périmètre
|+19,4
|Croissance en données publiées
|+30,8%
Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.
Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.
Dette nette ou trésorerie nette hors dettes locatives : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.
À propos de AUBAY
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 9 406 collaborateurs au 30 juin 2026, répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 601,6 M€.
Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP
Contacts
Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr
David Fuks – Co-Directeur Général - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com
ANNEXES
|État de situation financière au 30 juin 202 6
|
|Comptes de résultats consolidés au 30 juin 2026
|(en milliers d'euros)
|30/06/2026
|%
|30/06/2025
|%
|Chiffre d'affaires
|351 850
|100%
|269 012
|100%
|Autres produits de l'activité
|51
|214
|Achats consommés et charges externes
|(72 685)
|(63 888)
|Charges de personnel
|(242 190)
|(179 895)
|Impôts et taxes
|(3 854)
|(2 247)
|Dotations aux amortissements et provisions
|(5 999)
|(3 628)
|Variation des stocks de produits en cours et de produits finis
|Autres produits et charges d'exploitation
|(620)
|(310)
|Résultat opérationnel d'activité
|26 553
|7,5%
|19 258
|7,2%
|Charges liées aux actions gratuites et assimilées
|(936)
|(535)
|Amortissements des actifs incorporels liés aux acquisitions
|(639)
|Résultat opérationnel courant
|24 978
|7,1%
|18 723
|7,0%
|Autres produits et charges opérationnels
|(1 250)
|(787)
|Résultat opérationnel
|23 728
|6,7%
|17 936
|6,7%
|Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie
|Coût de l'endettement net
|(1 140)
|(444)
|Autres produits et charges financiers
|463
|1 687
|Résultat financier
|(677)
|1 243
|Charges d'impôt
|(5 818)
|25%
|(5 156)
|27%
|Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalences
|Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession
|17 233
|14 023
|Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession
|Résultat net
|17 233
|4,9%
|14 023
|5,2%
|Part du groupe
|17 233
|14 023
|Intérêts minoritaires
|0
|0
|Nombre moyen pondéré d'actions
|12 642 878
|12 788 413
|Résultat par action
|1,36
|1,10
|Nombre moyen pondéré dilué d'actions
|12 866 128
|12 863 913
|Résultat dilué par action
|1,34
|1,09
|
Tableau des flux de trésorerie au 30 juin 2026
- SECURITY MASTER Key : lZufZpdoYmrHym9qYZprmWpnm26WkmOWmJWeyGlwl5nJb5tgmWdlbsWSamlhl2xp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100273-communique-informations-financieres-s1-2026.pdf
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