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AUBAY : Résultats du 1er semestre 2026 : Croissance : + 30,8% (+11,4% en organique) - Amélioration des marges opérationnelles - Relèvement confirmé des objectifs 2026
information fournie par Actusnews 16/09/2026 à 18:00
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En K€ S1 2026 S1 2025 Variation
Chiffre d'affaires 351 850 269 012 +30,8%
Résultat opérationnel d'activité 26 553 19 258 +37,9%
En % du CA 7,5 % 7,2 %
Coût des actions de performance (936) (535)
Amortissements des actifs incorporels liés aux acquisitions (639) -
Autre produits et charges opérationnel (1 250) (787)
Résultat opérationnel 23 728 17 936 +32,3%
Résultat financier (677) 1 243
(Charge)/Produit d'impôts (5 818) (5 156)
Résultat net des sociétés intégrées 17 233 14 023 +22,9%
En % du CA 4,9% 5,2%
Résultat net Part du groupe 17 233 14 023
Résultat par action 1,36 1,10 +23,6%
Effectif 9 406 7 474 +25,9%

Le Conseil d'Administration de Aubay, réuni le 16 septembre 2026, sous la présidence de Philippe Rabasse, a arrêté les comptes consolidés pour le premier semestre 2026. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes, leurs rapports sont en cours d'émission.

Aubay réalise un premier semestre 2026 de très grande qualité. Porté à la fois par une dynamique commerciale particulièrement solide, la reprise des investissements en Europe du Sud et l'intégration réussie de Solutec, le Groupe enregistre une croissance organique à deux chiffres, un résultat opérationnel d'activité en nette amélioration de +37,9% et un résultat net part du Groupe en hausse de +22,9%. Fort de cette dynamique, Aubay confirme ses ambitions pour l'exercice 2026.

Marge opérationnelle d'activité semestrielle en hausse à 7,5%

Le résultat opérationnel d'activité atteint 26,6 M€, en progression de +37,9% par rapport au premier semestre 2025, faisant ressortir un taux de marge de 7,5% contre 7,2% un an plus tôt. Cette progression, en ligne avec les attentes et la saisonnalité habituelle des résultats, bénéficie notamment d'un effet prix favorable ainsi que d'une croissance bien maîtrisée, soutenue par une gestion rigoureuse des coûts.

En M€ CA S1 2026 ROA* S1 2026 CA S1 2025 ROA* S1 2025
Groupe 351,9 7,5% 269,0 7,2%
France 217,2 6,9% 146,2 7,0%
International 134,7 8,6% 122,8 7,4%

*Résultat Opérationnel d'Activité, en % du chiffre d'affaires.

La rentabilité à l'International progresse nettement, à 8,6% contre 7,4% un an plus tôt, tirée par une nette amélioration de la performance en Italie, qui va se poursuivre au deuxième semestre, et dans une moindre mesure en zone Ibérique. En France, la marge s'établit à 6,9%, renouant quasiment avec la marge générée avant l'acquisition de Solutec dont la rentabilité était sensiblement inférieure à celle de Aubay. Les activités françaises continueront de voir leurs marges augmenter à la faveur de l'amélioration de performance globale de cet ensemble.

Résultat Opérationnel à 23,7 M€

Après prise en compte d'une charge de 0,9 M€ liée aux paiements fondés en actions et d'un amortissement de 0,6 M€ des actifs incorporels liés aux acquisitions, le résultat opérationnel courant s'élève à 25,0 M€ (+33,4%), soit une marge de 7,1%. Compte tenu de charges opérationnelles non courantes de 1,3 M€, principalement des coûts de restructuration, le résultat opérationnel ressort à 23,7 M€, en hausse de +32,3%.

Le résultat financier ressort en charge nette de 0,7 M€, contre un produit net de 1,2 M€ un an plus tôt, sous l'effet du financement de l'acquisition de Solutec. La charge d'impôt s'élève à 5,8 M€, soit un taux effectif de 25%, en baisse par rapport aux 27% du premier semestre 2025.

Résultat Net Part du Groupe

Le résultat net part du Groupe s'établit à 17,2 M€, en hausse de +22,9% par rapport aux 14,0 M€ du premier semestre 2025. Le résultat par action ressort à 1,36 €, en progression de +23,6%, contre 1,10 € un an plus tôt. La croissance du bénéfice par action est supérieure à celle du résultat net, favorisée par le programme de rachat d'actions du Groupe en vue de leur annulation (96 000 titres détenus au 30 juin 2026).

Trésorerie nette (hors dettes locatives) à 44,3 M€

La trésorerie disponible s'élève à 68,8 M€.

La trésorerie nette hors dettes locatives ressort à 44,3 M€ au 30 juin 2026, contre 56,2 M€ au 31 décembre 2025. Cette évolution s'explique par la hausse saisonnière du BFR amplifiée par la forte croissance de l'activité, les investissements réalisés au cours du semestre, le versement des dividendes, et les rachats d'actions propres.

La génération de trésorerie est systématiquement plus forte au cours du deuxième semestre.

La dette financière brute hors dettes locatives diminue à 24,6 M€, contre 31,9 M€ au 31 décembre 2025

Réalisation de la Fusion de Solutec

La transmission universelle de patrimoine de Solutec au profit de Aubay SA est intervenue le 1er juillet 2026. Cette opération, sans incidence sur les comptes consolidés du Groupe, achève l'intégration juridique et opérationnelle de la société acquise le 7 juillet 2025.

Proposition d'acompte sur dividende à 0,70 €

Constatant le bon niveau du résultat net et l'excellente situation financière, le Conseil d'Administration a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,70 € par action au titre de l'exercice 2026. Cet acompte sera mis en paiement le 10 novembre 2026.

Dates Evénements En jours de Bourse (avant paiement)
05-nov Dernier jour de négociation avec droit attaché J-3
06-nov Premier jour de négociation ex-droit à l'acompte J-2 (ex-date ou date de détachement)
09-nov Date d'arrêté des positions par Euroclear afin de déterminer les ayants droit au dividende J-1 (record date)
10-nov Mise en paiement de l'acompte sur dividende sur les soldes du 06/11 (soir) Payment date

Perspectives 2026 : Relèvement confirmé des objectifs

Compte tenu de la dynamique commerciale du premier semestre et de l'accélération observée à l'International au deuxième trimestre, Aubay confirme ses objectifs, relevés en juillet, pour l'exercice 2026 et vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 695 M€ et 705 M€ (vs 676 à 690 M€) pour une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9% et 10% (vs 9 à 9,5%).

Publication du chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026, le mercredi 28 octobre 2026 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : Il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

S1 2026
Croissance organique +11,4%
Impact des variations de périmètre +19,4
Croissance en données publiées +30,8%

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette hors dettes locatives : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 9 406 collaborateurs au 30 juin 2026, répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 601,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Co-Directeur Général - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com

ANNEXES

État de situation financière au 30 juin 202 6
ACTIF (en K€) 30/06/2026 31/12/2025
Ecarts d'acquisition 185 935 185 935
Immobilisations incorporelles 13 125 14 056
Immobilisations corporelles 10 163 10 500
Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 28 353 29 826
Titres mis en équivalence
Autres actifs financiers 3 698 4 118
Impôts différés actifs 4 389 4 689
Autres actifs non courants 6 356 5 063
ACTIF NON COURANT 252 019 254 187
Stocks et en-cours 594 867
Actifs sur contrats 45 985 36 274
Clients et comptes rattachés 158 249 141 704
Autres créances et comptes de régularisation 53 362 47 240
Valeurs mobilières de placement 5 844 7 100
Disponibilités 62 997 80 983
ACTIF COURANT 327 031 314 168
TOTAL DE L'ACTIF 579 050 568 355
PASSIF (en K€) 30/06/2026 31/12/2025
Capital 6 369 6 369
Prime d'émission et réserves consolidées 269 457 246 062
Résultats net part du groupe 17 233 38 135
Capitaux propres - part du groupe 293 059 290 566
Intérêts minoritaires 0 0
CAPITAUX PROPRES 293 059 290 566
Emprunts et dettes financières : part à + d'un an 18 540 21 810
Dettes de loyers : part à + d'un an 24 528 24 599
Impôts différés passifs 2 971 3 136
Provisions pour risques et charges 9 602 9 213
Autres passifs non courants 1301 989
PASSIF NON COURANT 56 942 59 747
Emprunts et dettes financières : part à - d'un an 6 039 10 077
Dettes de loyers : part à - d'un an 6 099 7 055
Fournisseurs et comptes rattachés 40 885 37 468
Passifs sur contrat 22 967 29 332
Provisions pour risques et charges 839 1 400
Autres dettes et comptes de régularisations 152 220 132 710
PASSIF COURANT 229 049 218 042
TOTAL DU PASSIF 579 050 568 355
Comptes de résultats consolidés au 30 juin 2026
(en milliers d'euros) 30/06/2026 % 30/06/2025 %
Chiffre d'affaires 351 850 100% 269 012 100%
Autres produits de l'activité 51 214
Achats consommés et charges externes (72 685) (63 888)
Charges de personnel (242 190) (179 895)
Impôts et taxes (3 854) (2 247)
Dotations aux amortissements et provisions (5 999) (3 628)
Variation des stocks de produits en cours et de produits finis
Autres produits et charges d'exploitation (620) (310)
Résultat opérationnel d'activité 26 553 7,5% 19 258 7,2%
Charges liées aux actions gratuites et assimilées (936) (535)
Amortissements des actifs incorporels liés aux acquisitions (639)
Résultat opérationnel courant 24 978 7,1% 18 723 7,0%
Autres produits et charges opérationnels (1 250) (787)
Résultat opérationnel 23 728 6,7% 17 936 6,7%
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie
Coût de l'endettement net (1 140) (444)
Autres produits et charges financiers 463 1 687
Résultat financier (677) 1 243
Charges d'impôt (5 818) 25% (5 156) 27%
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalences
Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 17 233 14 023
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession
Résultat net 17 233 4,9% 14 023 5,2%
Part du groupe 17 233 14 023
Intérêts minoritaires 0 0
Nombre moyen pondéré d'actions 12 642 878 12 788 413
Résultat par action 1,36 1,10
Nombre moyen pondéré dilué d'actions 12 866 128 12 863 913
Résultat dilué par action 1,34 1,09
Tableau des flux de trésorerie au 30 juin 2026
En K€ 30/06/2026 30/06/2025
Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) 17 233 14 023
Résultat des mises en équivalences
Dotations nettes aux amortissements et provisions et droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 6 510 2 512
Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés 936 561
Autres produits et charges calculés
Produits de dividendes 1 (26)
Plus et moins-values de cession 2 11
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 24 682 17 081
Coût de l'endettement financier net 1 140 444
Charge d'impôt (y compris impôts différés) 5 818 5 156
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A) 31 640 22 681
Impôts versés (B) (9 965) (2 882)
Variation des clients et autres débiteurs (C) (31 174) (12 017)
Variation des fournisseurs et autres créditeurs (C) 18 840 1 979
Flux net de trésorerie généré par l'activité (D) = (A+B+C) 9 341 9 761
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (1 247) (1 025)
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières (3)
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières
Variation des prêts et avances consenties 421 (56)
Décaissements (encaissements) liés aux regroupements d'entreprises nets de leur trésorerie
Dividendes et subventions reçus (1) 26
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (E) (830) (1 055)
Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital
Sommes reçues lors de l'exercice des stock-options
Rachats d'actions propres en vue d'annulation et d'attribution à des salariés (5 657) (853)
Rachats et reventes d'actions propres
Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice :
- Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (10 155) (10 230)
- Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées
Encaissements liés aux nouveaux emprunts
Remboursement dettes financières (3 269) (270)
Remboursement de dettes de loyers (3 484) (2 565)
Intérêts financiers nets versés (1 140) (444)
Rachat d'intérêts minoritaires ne donnant pas le contrôle
Autres flux
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financements (F) (23 705) (14 362)
Incidence des variations des cours des devises (G) (10) (9)
Variation de trésorerie nette (D+E+F+G) (15 204) (5 665)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 84 006 113 307
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 68 802 107 642

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Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats

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