AUBAY : Résultats annuels 2025 : Année record et dépassement de l'ensemble des objectifs

- Chiffre d'affaires : 601,6 M€ (+11,4%)
- Marge Opérationnelle d'Activité : 9,1 %
- Résultat Net Part du Groupe record : 38,1 M€
- Proposition de Dividende en hausse à 1,40 € par action
|En K€
|2025
|2024
|Variation
|Chiffre d'affaires
|601 620
|540 297
|+11,4 %
|Résultat opérationnel d'activité (ROA)
|54 969
|49 587
|+10,9 %
|En % du CA (Chiffre d'Affaires)
|9,1 %
|9,2 %
|Coût des actions de performance
|(1 377)
|(1 027)
|Amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions
|(640)
|Autre produits et charges opérationnel
|(2 774)
|(2 682)
|Résultat opérationnel
|50 178
|45 878
|+9,4 %
|Résultat financier
|400
|2 835
|(Charge)/Produit d'impôts
|(12 443)
|(11 069)
|Résultat net des sociétés intégrées
|38 135
|37 644
|+1,3 %
|En % du CA
|6,3 %
|7,0 %
|Résultat net Part du groupe
|38 135
|37 644
|Résultat par action
|3,00
|2,94
|+2,0 %
|Effectif au 31 12
|9 049
|7 483
|+20,9%
Le conseil d'administration de Aubay, réuni le 18 mars 2026, sous la présidence de Christian Aubert, a arrêté les comptes statutaires et consolidés pour l'exercice 2025. Les procédures d'audit des Commissaires aux comptes ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis après finalisation des procédures requises pour la publication du Document d'Enregistrement Universel.
L'année 2025 s'est achevée sur des performances financières remarquables, portées par la capacité d'adaptation du Groupe dans un environnement contrasté. Tous les objectifs annoncés en début d'année ont été atteints ou dépassés . La croissance du chiffre d'affaires (+11,4%), la progression du résultat opérationnel d'activité (+10,9%), le résultat net part du groupe record à 38,1 M€, et une proposition de dividende en hausse à 1,40 € par action témoignent de la solidité du modèle et de la pertinence des choix stratégiques menés ces dernières années.
CHIFFRES D'AFFAIRES : 601,6 M€ +11,4%
Le chiffre d'affaires 2025 atteint 601,6 M€ , en hausse de +11,4 % , porté par une dynamique particulièrement robuste en France ( +23,9 % ) et une stabilisation progressive des activités internationales ( –2,4 % ). Cette croissance, conforme aux anticipations révisées à la hausse en cours d'année, reflète l'amélioration de la demande dans les secteurs clés du Groupe et la montée en puissance des synergies commerciales à la suite du rapprochement avec Solutec.
MARGE OPERATIONNELLE D'ACTIVITE A 9,1% du CA au-dessus des attentes
La marge opérationnelle d'activité atteint 9,1% au-dessus de la fourchette des objectifs . Le résultat opérationnel d'activité s'élève à 55 M€ en hausse de + 10,9%. Cette performance témoigne d'une exécution opérationnelle efficace soutenue par :
- La poursuite de gains de parts de marché,
- Une adaptation continue des offres et des services afin de répondre au plus près des enjeux de nos clients,
- Une gestion rigoureuse des principaux indicateurs opérationnels, notamment la productivité et le couple prix/salaire.
RESULTAT OPERATIONNEL : 50,2 M€ +9,4%
Le résultat opérationnel progresse de +9,4% pour s'établir à 50,2 M€. Ce résultat intègre le coût des actions gratuites pour un montant de 1,4 M€, l'amortissement des relations clients pour 0,6 M€, et des autres produits et charges opérationnels stables pour 2,8 M€.
UN RESULTAT NET RECORD A 38,1 M€ SOIT 6,3% DU CA
Le résultat financier est positif à hauteur de 0,4 M€, contre un gain de 2,8 M€ en 2024. Il intègre 2,0 M€ de produits financiers liés au placement de la trésorerie. Le taux d'imposition moyen ressort à 25%. Le résultat net part du groupe s'établit au niveau record de 38,1 M€ , en hausse de +1,3 % par rapport au résultat net de l'an passé (+2,6% en si l'on neutralise l'amortissement des relations clients).
SITUATION FINANCIERE TRES SAINE
Les cash-flows générés par l'activité ont atteint 44,8 M€ représentant 7,4% du CA. Le groupe a décaissé 2,1 M€ de Capex et 66,7 M€ au titre du rachat de Solutec. Après prise en compte des dividendes payés de 17,9 M€, des rachats d'actions propres pour 5,6 M€, d'une nouvelle dette bancaire souscrite de 30 M€, et du remboursement de dettes financières (bancaires et IFRS 16) de 9,7 M€, la trésorerie nette s'établit à 56,2 M€.
PROPOSITION DE DIVIDENDE AUGMENTE A 1,40 €
Le Conseil d'Administration, constatant le maintien d'une solide performance et une trésorerie confortable, a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 12 mai 2026 un dividende de 1,4 € par action au titre de 2025, en hausse de 7,7%, dont 0,60 € ont été versés sous forme d'acompte en novembre dernier.
Le ratio de distribution du résultat net se situerait à environ 47%.
Sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale, le solde de dividende à payer s'élèvera à 0,80 € par action , selon le calendrier de paiement suivant :
|Dernier jour de négociation avec droit attaché
|14 mai 2026
|Premier jour de négociation ex-droit
|15 mai 2026
|Date d'arrêté des positions par Euroclear afin de déterminer les ayants droits au dividende
|18 mai 2026 ( record date )
|Mise en paiement
|19 mai 2026 ( Payment date )
PERSPECTIVES 2026
L'amélioration des conditions de marché observée en fin d'exercice 2025 continue de porter l'activité de Aubay sur l'ensemble de ses zones géographiques. Aubay tire profit des synergies commerciales et des synergies de coûts dégagées par l'intégration opérationnelle des activités de Solutec en France, avec un peu d'avance sur ses anticipations. A l'étranger, les efforts de rationalisation, en particulier en Italie, permettent de renouer avec une tendance à la croissance organique.
Dans ce contexte plus favorable, après plus de deux ans de gestion centrée sur la préservation des marges, Aubay entend ainsi renouer avec une croissance organique plus importante et une amélioration de sa rentabilité opérationnelle.
Pour l'exercice 2026, Aubay anticipe en conséquence les objectifs financiers suivants :
- Un chiffre d'affaires compris entre 676 et 690 M€ ce qui correspond à une croissance en données publiées de +12% à +15% et une croissance organique calculée de +3% à +5% contre 0 à 3% l'an passé,
- Une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,0 et 9,5% contre 8 à 9% en 2025.
Publication du chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026, le 29 avril 2026 après bourse.
Glossaire
Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : Il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.
|Variation en %
|
Cumul
12 mois 2025
|Croissance organique
|+1,2%
|France
|+4,5%
|International
|-2,4%
|Impact des variations de périmètre
|+10,2%
|France
|+19,4%
|International
|-
|Croissance en données publiées
|+11,4%
|France
|+23,9%
|International
|-2,4%
Résultat opérationnel d'activité (ROA) : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.
Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.
Dette nette ou trésorerie nette hors dettes locatives : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.
Avertissement
Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives reposant sur des hypothèses et estimations de la Direction de la Société à la date de publication. Ces informations comportent des risques et incertitudes pouvant entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux anticipés. Aucune garantie ne peut être donnée quant à leur réalisation.
À propos de AUBAY
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 9 049 collaborateurs au 31 décembre 2025 répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 602 M€.
Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP
Contacts
Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr
David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com
ANNEXES
|Etat de situation financière au 31 décembre 2025
|ACTIF (en milliers d'euros)
|31/12/2025
|31/12/2024
|Ecarts d'acquisition
|185 935
|131 305
|Immobilisations incorporelles
|14 056
|1 485
|Immobilisations corporelles
|10 500
|3 744
|Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location
|29 826
|18 351
|Titres mis en équivalence
|Autres actifs financiers
|4 118
|2 341
|Impôts différés actifs
|4 689
|4 666
|Autres actifs non courants
|5 063
|3 680
|ACTIF NON COURANT
|254 187
|165 572
|Stocks et en-cours
|867
|686
|Actifs sur contrats
|36 274
|32 311
|Créances clients
|141 704
|118 208
|Autres créances et comptes de régularisation
|47 240
|40 265
|Valeurs mobilières de placement
|7 100
|29 064
|Disponibilités
|80 983
|84 667
|ACTIF COURANT
|314 168
|305 201
|TOTAL DE L'ACTIF
|568 355
|470 773
|PASSIF (en milliers d'euros)
|31/12/2025
|31/12/2024
|Capital
|6 369
|6 396
|Prime d'émission et réserves consolidées
|246 062
|227 818
|Résultat net part du groupe
|38 135
|37 644
|Capitaux propres - part du groupe
|290 566
|271 858
|Intérêts minoritaires
|0
|0
|CAPITAUX PROPRES
|290 566
|271 858
|Emprunts et dettes financières : part à + d'un an
|21 810
|541
|Dettes de loyers : part à + d'un an
|24 599
|14 373
|Impôts différés passifs
|3 136
|0
|Provisions pour risques et charges
|9 213
|7 255
|Autres passifs non courants
|989
|1 106
|PASSIF NON COURANT
|59 747
|23 275
|Emprunts et dettes financières : part à - d'un an
|10 077
|1 227
|Dettes de loyers : part à - d'un an
|7 055
|4 881
|Fournisseurs et autres créditeurs
|37 468
|37 160
|Passifs sur contrat
|29 332
|21 866
|Autres dettes courantes
|134 110
|110 506
|PASSIF COURANT
|218 042
|175 640
|TOTAL DU PASSIF
|568 355
|470 773
|
Compte de résultat au 31 décembre 2025
|En K€
|31/12/2025
|%
|31/12/2024
|%
|Variation
|Chiffre d'affaires
|601 620
|100%
|540 297
|100%
|+11,4%
|Autres produits de l'activité
|316
|176
|Achats consommés et charges externes
|(132 797)
|(134 018)
|Charges de personnel
|(400 330)
|(344 217)
|Impôts et taxes
|(6 001)
|(4 200)
|Dotations aux amortissements et provisions
|(7 465)
|(7 788)
|Variation des stocks de produits en cours et de produits finis
|Autres produits et charges d'exploitation
|(374)
|(663)
|Résultat opérationnel d'activité
|54 969
|9,1%
|49 587
|9,2%
|+10,9%
|Charges liées aux actions gratuites et assimilées
|(1 377)
|(1 027)
|Amortissements des actifs incorporels liés aux acquisitions
|(640)
|Résultat opérationnel courant
|52 952
|8,8%
|48 560
|9,0%
|Autres produits et charges opérationnels
|(2 774)
|(2 682)
|Résultat opérationnel
|50 178
|8,3%
|45 878
|8,5%
|+9,4%
|Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie
|Coût de l'endettement net
|(1 593)
|(876)
|Autres produits et charges financiers
|1 993
|3 711
|Résultat financier
|400
|2 835
|Charges d'impôt
|(12 443)
|(11 069)
|23%
|Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalences
|Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession
|38 135
|37 644
|Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession
|Résultat net
|38 135
|6,3%
|37 644
|7,0%
|+1,3%
|Part du groupe
|38 135
|37 644
|Intérêts minoritaires
|0
|Nombre moyen pondéré d'actions
|12 713 548
|12 788 180
|Résultat par action
|3,00
|2,94
|Nombre moyen pondéré dilué d'actions
|12 916 048
|12 864 680
|Résultat dilué par action*
|2,95
|2,93
|Tableau des flux de trésorerie au 31 décembre 2025
|(en milliers d'euros)
|31/12/2025
|31/12/2024
|Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires)
|38 135
|37 644
|Résultat des mises en équivalences
|Dotations nettes aux amortissements et provisions et droits d'utilisation relatifs aux contrats de location
|8 085
|7 531
|Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés
|1 377
|1 027
|Autres produits et charges calculés
|Produits de dividendes
|(27)
|(31)
|Plus et moins-values de cession
|(220)
|77
|Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt
|47 350
|46 248
|Coût de l'endettement financier net
|1 593
|876
|Charge d'impôt (y compris impôts différés)
|12 443
|11 069
|Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A)
|61 386
|58 193
|Impôts versés (B)
|(16 387)
|(11 639)
|Variation des clients et autres débiteurs (C)
|(33 125)
|5 957
|Variation des fournisseurs et autres créditeurs (C)
|32 873
|2 485
|Variation du B.F.R lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages aux personnels)
|(252)
|8 442
|Flux net de trésorerie généré par l'activité (D) = (A+B+C)
|44 747
|54 996
|Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles
|(2 131)
|(1 878)
|Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles
|11
|8
|Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières
|(1)
|Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières
|Variation des prêts et avances consenties
|(613)
|(85)
|Décaissements (encaissements) liés aux regroupements d'entreprises nets de leur trésorerie
|(66 689)
|Dividendes reçus
|27
|31
|Autres flux
|Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (E)
|(69 395)
|(1 925)
|Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital
|Sommes reçues lors de l'exercice des stock-options
|Rachats d'actions propres en vue d'annulation
|(5 648)
|(12 677)
|Rachats et reventes d'actions propres
|Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice :
|- Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
|(17 908)
|(15 584)
|- Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées
|Encaissements liés aux nouveaux emprunts
|30 268
|Remboursement d'emprunts
|(3 803)
|(535)
|Remboursement de dettes de loyers
|(5 955)
|(4 994)
|Intérêts financiers nets versés
|(1 593)
|(876)
|Rachat d'intérêts minoritaires ne donnant pas le contrôle
|Autres flux
|Flux net de trésorerie lié aux opérations de financements (F)
|(4 639)
|(34 666)
|Incidence des variations des cours des devises (G)
|(13)
|35
|Variation de trésorerie nette (D+E+F+G)
|(29 300)
|18 440
|Trésorerie à l'ouverture
|113 306
|94 867
|Trésorerie à la clôture
|84 006
|113 307
- SECURITY MASTER Key : mppqaZhulGicmZublJqYbWaZb5lkx5PHZ2GWnGOea5uXmmySymllasmaZnJolW1q
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97084-communique-aubay-ra-2025-def.pdf
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