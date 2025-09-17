AUBAY : Résultats 1er semestre 2025 : Un premier semestre en ligne impacté par une saisonnalité défavorable - Confirmation des objectifs annuels

En K€ S1 2025 S1 2024 Variation Chiffre d'affaires 269 012 272 265 -1,2% Résultat opérationnel d'activité 19 258 22 139 -13,0% En % du CA 7,2 % 8,1 % Coût des actions de performance (535) (551) Autre produits et charges opérationnel (787) (757) Résultat opérationnel 17 936 20 831 -13,9% Résultat financier 1 243 1 738 (Charge)/Produit d'impôts (5 156) (5 694) Résultat net des sociétés intégrées 14 023 16 875 -16,9% En % du CA 5,2% 6,2% Résultat net Part du groupe 14 023 16 875 Résultat par action 1,10 1,30 Effectif 7 474 7 551 Trésorerie Nette 106 565 95 948 +11,1%

Le Conseil d'Administration de Aubay, réuni le 17 septembre 2025, sous la présidence de Christian Aubert, a arrêté les comptes consolidés pour le premier semestre 2025. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes, leurs rapports sont en cours d'émission.

Dans un climat économique incertain qui favorise l'attentisme des donneurs d'ordres, Aubay a fait preuve d'une bonne résistance portée par son positionnement stratégique, sa présence européenne et sa forte exposition dans les secteurs bancaires et de l'assurance.

L'activité est restée très proche de l'exercice précédent, le léger recul étant uniquement dû à l'effet calendaire négatif constaté sur ce semestre sur l'ensemble des zones géographiques.

Marge opérationnelle d'activité semestrielle à 7,2%

L'impact calendaire négatif sur l'activité pèse logiquement sur la rentabilité de ce semestre parfaitement en ligne avec les anticipations données en juillet. Le résultat opérationnel d'activité s'élève à 19,3 M€, soit une marge opérationnelle d'activité de 7,2%, contre 8,1% au premier semestre de l'année précédente. La marge se répartit entre 7,0% en France et 7,4% à l'International. L'effet calendaire plus favorable au 2 nd semestre (+5 jours par rapport au S1 2025) contribuera à un net rebond de la rentabilité opérationnelle sur la 2ème partie de l'année.

Résultat Opérationnel à 17,9 M€

Le résultat opérationnel ressort à 17,9 M€ en recul de de 13,9% après la prise en compte du coût des actions de performance pour 0,5 M€ et du poste « autres produits et charges opérationnels » pour 0,8 M€, constitué principalement de charges de restructurations.

Le résultat financier net s'établit à 1,2 M€ contre 1,7 M€ l'année passée.

Résultat Net Part du Groupe (5,2% de marge nette)

Le résultat net part du groupe s'élève à 14,0 M€ contre 16,9 M€ au premier semestre 2024. La charge d'impôts de 5,2 M€ laisse ressortir un taux d'imposition moyen à 27% contre 25% un an plus tôt.

Trésorerie nette (hors dettes locatives) en augmentation à 106,6 M€ après versement des dividendes

La capacité d'autofinancement ressort à 22,7 M€ contre 26,8 M€ à fin juin 2024 reflétant l'effet de saisonnalité de cet exercice. La variation de BFR s'établit à (10) M€ contre (1,5) M€ sur la même période de l'année précédente ce qui amène les flux de trésorerie générés par l'activité à 9,8 M€.

Après la prise en compte du versement du solde de dividende 2024 en mai pour un montant de 10,2 M€ et de rachats d'actions propres pour 0,8 M€, la trésorerie nette au 30 juin 2025 s'élève à 106,6 M€ soit une hausse de +12% sur un an.

Proposition d'acompte sur dividende à 0,6 €

Constatant le bon niveau du résultat net et l'excellente situation financière, le Conseil d'Administration a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,60 € par action au titre de l'exercice 2025. Cet acompte sera mis en paiement le 7 novembre 2025.

Dates Evénements En jours de Bourse (avant paiement) 04-nov Dernier jour de négociation avec droit attaché J-3 05-nov Premier jour de négociation ex-droit à l'acompte J-2 (ex-date ou date de détachement) 06-nov Date d'arrêté des positions par Euroclear afin de déterminer les ayants droit au dividende J-1 (record date) 07-nov Mise en paiement de l'acompte sur dividende sur les soldes du 06/11 (soir) Payment date

Pe rspectives 2025 et consolidation de Solutec à compter du second semestre

Le Groupe s'attend à une nette amélioration de sa performance au second semestre sous l'effet d‘un calendrier favorable (+5 jours travaillés au second semestre par rapport au premier) d'autant que l'évolution des prix et un bon taux de productivité soutiendront l'activité.

À périmètre constant, les objectifs sont confirmés, avec une croissance organique attendue entre 0 et +3 %, et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8,5 % et 9,5 %. En incorporant Solutec, consolidée à partir du 1er juillet 2025, dont la rentabilité à date est inférieure à celle de Aubay, le Groupe anticipe un chiffre d'affaires compris entre 592 M€ et 608 M€ , soit une croissance publiée de +9,6 à +12,5 % avec une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8,0 % à 9,0 % .

Publication du chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025, le mercredi 29 octobre 2025 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : Il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

2025 Croissance organique -1,2% Impact des variations de périmètre 0 Croissance en données publiées -1,2%

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette hors dettes locatives : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 425 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

ANNEXES

État de situation financière au 30 juin 2025 ACTIF (en K€) 30/06/2025 31/12/2024 Ecarts d'acquisition 131 305 131 305 Immobilisations incorporelles 1 633 1 485 Immobilisations corporelles 3 768 3 744 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 17 568 18 351 Titres mis en équivalence Autres actifs financiers 2 391 2 341 Impôts différés actifs 4 480 4 666 Autres actifs non courants 1 560 3 680 ACTIF NON COURANT 162 705 165 572 Stocks et en-cours 682 686 Actifs sur contrats 41 991 32 311 Clients et comptes rattachés 117 445 118 208 Autres créances et comptes de régularisation 41 101 40 265 Valeurs mobilières de placement 6 887 29 064 Disponibilités 101 185 84 667 ACTIF COURANT 309 291 305 201 TOTAL DE L'ACTIF 471 996 470 773 PASSIF (en K€) 30/06/2025 31/12/2024 Capital 6 396 6 396 Prime d'émission et réserves consolidées 255 142 227 818 Résultats net part du groupe 14 023 37 644 Capitaux propres - part du groupe 275 561 271 858 Intérêts minoritaires CAPITAUX PROPRES 275 561 271 858 Emprunts et dettes financières : part à + d'un an 271 541 Dettes de loyers : part à + d'un an 13 489 14 373 Impôts différés passifs 1 0 Provisions pour risques et charges 6 613 7 255 Autres passifs non courants 641 1 106 PASSIF NON COURANT 21 015 23 275 Emprunts et dettes financières : part à - d'un an 1 235 1 227 Dettes de loyers : part à - d'un an 5 014 4 881 Provisions pour risques et charges 1 037 1 636 Fournisseurs et comptes rattachés 35 551 37 160 Passifs sur contrat 17 725 21 866 Autres dettes et comptes de régularisations 114 858 108 870 PASSIF COURANT 175 420 175 640 TOTAL DU PASSIF 471 996 470 773

(en milliers d'euros) 30/06/2025 % 30/06/2024 % Chiffre d'affaires 269 012 100% 272 265 100% Autres produits de l'activité 214 99 Achats consommés et charges externes (63 888) (68 167) Charges de personnel (179 895) (175 877) Impôts et taxes (2 247) (2 221) Dotations aux amortissements et provisions (3 628) (3 664) Variation des stocks de produits en cours et de produits finis Autres produits et charges d'exploitation (310) (296) Résultat opérationnel d'activité 19 258 7,2% 22 139 8,1% Charges liées aux actions gratuites et assimilées (535) (551) Résultat opérationnel courant 18 723 7,0% 21 588 7,9% Autres produits et charges opérationnels (787) (757) Résultat opérationnel 17 936 6,7% 20 831 7,7% Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie Coût de l'endettement net (444) (397) Autres produits et charges financiers 1 687 2 135 Résultat financier 1 243 1 738 Charges d'impôt (5 156) 27% (5 694) 25% Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalences Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 14 023 16 875 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession Résultat net 14 023 5,2% 16 875 6,2% Part du groupe 14 023 16 875 Intérêts minoritaires 0 0 Nombre moyen pondéré d'actions 12 788 413 12 966 382 Résultat par action 1,10 1,30 Nombre moyen pondéré dilué d'actions 12 863 913 13 042 882 Résultat dilué par action 1,09 1,29

Tableau des flux de trésorerie au 30 juin 2025 En K€ 30/06/2025 30/06/2024 Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) 14 023 16 875 Résultat des mises en équivalences Dotations nettes aux amortissements et provisions et droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 2 512 3 258 Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés 561 551 Autres produits et charges calculés Produits de dividendes -26 -31 Plus et moins-values de cession 11 72 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 17 081 20 725 Coût de l'endettement financier net 444 397 Charge d'impôt (y compris impôts différés) 5 156 5 694 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A) 22 681 26 816 Impôts versés (B) -2 882 -4 337 Variation des clients et autres débiteurs (C) -12 017 -5 190 Variation des fournisseurs et autres créditeurs (C) 1 979 3 683 Flux net de trésorerie généré par l'activité (D) = (A+B+C) 9 761 20 972 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -1 025 -1 020 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 2 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières Variation des prêts et avances consenties -56 -102 Décaissements (encaissements) liés aux regroupements d'entreprises nets de leur trésorerie Dividendes et subventions reçus 26 31 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (E) (1 055) (1 089) Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital Sommes reçues lors de l'exercice des stock-options Rachats d'actions propres en vue d'annulation et d'attribution à des salariés -853 -4 811 Rachats et reventes d'actions propres Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice : - Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -10 230 -9 130 - Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées Encaissements liés aux nouveaux emprunts Remboursement dettes financières -270 -268 Remboursement de dettes de loyers -2 565 -2 625 Intérêts financiers nets versés -444 -397 Rachat d'intérêts minoritaires ne donnant pas le contrôle Autres flux Flux net de trésorerie lié aux opérations de financements (F) -14 362 -17 231 Incidence des variations des cours des devises (G) -9 34 Variation de trésorerie nette (D+E+F+G) -5 665 2 686 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 113 307 94 867 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 107 642 97 553