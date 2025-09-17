AUBAY : Résultats 1er semestre 2025 : Un premier semestre en ligne impacté par une saisonnalité défavorable - Confirmation des objectifs annuels

|En K€
|S1 2025
|S1 2024
|Variation
|Chiffre d'affaires
|269 012
|272 265
|-1,2%
|Résultat opérationnel d'activité
|19 258
|22 139
|-13,0%
|En % du CA
|7,2 %
|8,1 %
|Coût des actions de performance
|(535)
|(551)
|Autre produits et charges opérationnel
|(787)
|(757)
|Résultat opérationnel
|17 936
|20 831
|-13,9%
|Résultat financier
|1 243
|1 738
|(Charge)/Produit d'impôts
|(5 156)
|(5 694)
|Résultat net des sociétés intégrées
|14 023
|16 875
|-16,9%
|En % du CA
|5,2%
|6,2%
|Résultat net Part du groupe
|14 023
|16 875
|Résultat par action
|1,10
|1,30
|Effectif
|7 474
|7 551
|Trésorerie Nette
|106 565
|95 948
|+11,1%
Le Conseil d'Administration de Aubay, réuni le 17 septembre 2025, sous la présidence de Christian Aubert, a arrêté les comptes consolidés pour le premier semestre 2025. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes, leurs rapports sont en cours d'émission.
Dans un climat économique incertain qui favorise l'attentisme des donneurs d'ordres, Aubay a fait preuve d'une bonne résistance portée par son positionnement stratégique, sa présence européenne et sa forte exposition dans les secteurs bancaires et de l'assurance.
L'activité est restée très proche de l'exercice précédent, le léger recul étant uniquement dû à l'effet calendaire négatif constaté sur ce semestre sur l'ensemble des zones géographiques.
Marge opérationnelle d'activité semestrielle à 7,2%
L'impact calendaire négatif sur l'activité pèse logiquement sur la rentabilité de ce semestre parfaitement en ligne avec les anticipations données en juillet. Le résultat opérationnel d'activité s'élève à 19,3 M€, soit une marge opérationnelle d'activité de 7,2%, contre 8,1% au premier semestre de l'année précédente. La marge se répartit entre 7,0% en France et 7,4% à l'International. L'effet calendaire plus favorable au 2 nd semestre (+5 jours par rapport au S1 2025) contribuera à un net rebond de la rentabilité opérationnelle sur la 2ème partie de l'année.
Résultat Opérationnel à 17,9 M€
Le résultat opérationnel ressort à 17,9 M€ en recul de de 13,9% après la prise en compte du coût des actions de performance pour 0,5 M€ et du poste « autres produits et charges opérationnels » pour 0,8 M€, constitué principalement de charges de restructurations.
Le résultat financier net s'établit à 1,2 M€ contre 1,7 M€ l'année passée.
Résultat Net Part du Groupe (5,2% de marge nette)
Le résultat net part du groupe s'élève à 14,0 M€ contre 16,9 M€ au premier semestre 2024. La charge d'impôts de 5,2 M€ laisse ressortir un taux d'imposition moyen à 27% contre 25% un an plus tôt.
Trésorerie nette (hors dettes locatives) en augmentation à 106,6 M€ après versement des dividendes
La capacité d'autofinancement ressort à 22,7 M€ contre 26,8 M€ à fin juin 2024 reflétant l'effet de saisonnalité de cet exercice. La variation de BFR s'établit à (10) M€ contre (1,5) M€ sur la même période de l'année précédente ce qui amène les flux de trésorerie générés par l'activité à 9,8 M€.
Après la prise en compte du versement du solde de dividende 2024 en mai pour un montant de 10,2 M€ et de rachats d'actions propres pour 0,8 M€, la trésorerie nette au 30 juin 2025 s'élève à 106,6 M€ soit une hausse de +12% sur un an.
Proposition d'acompte sur dividende à 0,6 €
Constatant le bon niveau du résultat net et l'excellente situation financière, le Conseil d'Administration a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,60 € par action au titre de l'exercice 2025. Cet acompte sera mis en paiement le 7 novembre 2025.
|Dates
|Evénements
|En jours de Bourse (avant paiement)
|04-nov
|Dernier jour de négociation avec droit attaché
|J-3
|05-nov
|Premier jour de négociation ex-droit à l'acompte
|J-2 (ex-date ou date de détachement)
|06-nov
|Date d'arrêté des positions par Euroclear afin de déterminer les ayants droit au dividende
|J-1 (record date)
|07-nov
|Mise en paiement de l'acompte sur dividende sur les soldes du 06/11 (soir)
|Payment date
Pe rspectives 2025 et consolidation de Solutec à compter du second semestre
Le Groupe s'attend à une nette amélioration de sa performance au second semestre sous l'effet d‘un calendrier favorable (+5 jours travaillés au second semestre par rapport au premier) d'autant que l'évolution des prix et un bon taux de productivité soutiendront l'activité.
À périmètre constant, les objectifs sont confirmés, avec une croissance organique attendue entre 0 et +3 %, et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8,5 % et 9,5 %. En incorporant Solutec, consolidée à partir du 1er juillet 2025, dont la rentabilité à date est inférieure à celle de Aubay, le Groupe anticipe un chiffre d'affaires compris entre 592 M€ et 608 M€ , soit une croissance publiée de +9,6 à +12,5 % avec une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8,0 % à 9,0 % .
Publication du chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025, le mercredi 29 octobre 2025 après bourse.
Glossaire
Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : Il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.
|2025
|Croissance organique
|-1,2%
|Impact des variations de périmètre
|0
|Croissance en données publiées
|-1,2%
Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.
Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.
Dette nette ou trésorerie nette hors dettes locatives : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.
À propos de AUBAY
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 425 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.
|Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP
Contacts
Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr
David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com
ANNEXES
|État de situation financière au 30 juin 2025
|ACTIF (en K€)
|30/06/2025
|31/12/2024
|Ecarts d'acquisition
|131 305
|131 305
|Immobilisations incorporelles
|1 633
|1 485
|Immobilisations corporelles
|3 768
|3 744
|Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location
|17 568
|18 351
|Titres mis en équivalence
|Autres actifs financiers
|2 391
|2 341
|Impôts différés actifs
|4 480
|4 666
|Autres actifs non courants
|1 560
|3 680
|ACTIF NON COURANT
|162 705
|165 572
|Stocks et en-cours
|682
|686
|Actifs sur contrats
|41 991
|32 311
|Clients et comptes rattachés
|117 445
|118 208
|Autres créances et comptes de régularisation
|41 101
|40 265
|Valeurs mobilières de placement
|6 887
|29 064
|Disponibilités
|101 185
|84 667
|ACTIF COURANT
|309 291
|305 201
|TOTAL DE L'ACTIF
|471 996
|470 773
|PASSIF (en K€)
|30/06/2025
|31/12/2024
|Capital
|6 396
|6 396
|Prime d'émission et réserves consolidées
|255 142
|227 818
|Résultats net part du groupe
|14 023
|37 644
|Capitaux propres - part du groupe
|275 561
|271 858
|Intérêts minoritaires
|CAPITAUX PROPRES
|275 561
|271 858
|Emprunts et dettes financières : part à + d'un an
|271
|541
|Dettes de loyers : part à + d'un an
|13 489
|14 373
|Impôts différés passifs
|1
|0
|Provisions pour risques et charges
|6 613
|7 255
|Autres passifs non courants
|641
|1 106
|PASSIF NON COURANT
|21 015
|23 275
|Emprunts et dettes financières : part à - d'un an
|1 235
|1 227
|Dettes de loyers : part à - d'un an
|5 014
|4 881
|Provisions pour risques et charges
|1 037
|1 636
|Fournisseurs et comptes rattachés
|35 551
|37 160
|Passifs sur contrat
|17 725
|21 866
|Autres dettes et comptes de régularisations
|114 858
|108 870
|PASSIF COURANT
|175 420
|175 640
|TOTAL DU PASSIF
|471 996
|470 773
|(en milliers d'euros)
|30/06/2025
|%
|30/06/2024
|%
|Chiffre d'affaires
|269 012
|100%
|272 265
|100%
|Autres produits de l'activité
|214
|99
|Achats consommés et charges externes
|(63 888)
|(68 167)
|Charges de personnel
|(179 895)
|(175 877)
|Impôts et taxes
|(2 247)
|(2 221)
|Dotations aux amortissements et provisions
|(3 628)
|(3 664)
|Variation des stocks de produits en cours et de produits finis
|Autres produits et charges d'exploitation
|(310)
|(296)
|Résultat opérationnel d'activité
|19 258
|7,2%
|22 139
|8,1%
|Charges liées aux actions gratuites et assimilées
|(535)
|(551)
|Résultat opérationnel courant
|18 723
|7,0%
|21 588
|7,9%
|Autres produits et charges opérationnels
|(787)
|(757)
|Résultat opérationnel
|17 936
|6,7%
|20 831
|7,7%
|Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie
|Coût de l'endettement net
|(444)
|(397)
|Autres produits et charges financiers
|1 687
|2 135
|Résultat financier
|1 243
|1 738
|Charges d'impôt
|(5 156)
|27%
|(5 694)
|25%
|Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalences
|Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession
|14 023
|16 875
|Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession
|Résultat net
|14 023
|5,2%
|16 875
|6,2%
|Part du groupe
|14 023
|16 875
|Intérêts minoritaires
|0
|0
|Nombre moyen pondéré d'actions
|12 788 413
|12 966 382
|Résultat par action
|1,10
|1,30
|Nombre moyen pondéré dilué d'actions
|12 863 913
|13 042 882
|Résultat dilué par action
|1,09
|1,29
|Tableau des flux de trésorerie au 30 juin 2025
|En K€
|30/06/2025
|30/06/2024
|Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires)
|14 023
|16 875
|Résultat des mises en équivalences
|Dotations nettes aux amortissements et provisions et droits d'utilisation relatifs aux contrats de location
|2 512
|3 258
|Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés
|561
|551
|Autres produits et charges calculés
|Produits de dividendes
|-26
|-31
|Plus et moins-values de cession
|11
|72
|Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt
|17 081
|20 725
|Coût de l'endettement financier net
|444
|397
|Charge d'impôt (y compris impôts différés)
|5 156
|5 694
|Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A)
|22 681
|26 816
|Impôts versés (B)
|-2 882
|-4 337
|Variation des clients et autres débiteurs (C)
|-12 017
|-5 190
|Variation des fournisseurs et autres créditeurs (C)
|1 979
|3 683
|Flux net de trésorerie généré par l'activité (D) = (A+B+C)
|9 761
|20 972
|Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles
|-1 025
|-1 020
|Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles
|2
|Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières
|Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières
|Variation des prêts et avances consenties
|-56
|-102
|Décaissements (encaissements) liés aux regroupements d'entreprises nets de leur trésorerie
|Dividendes et subventions reçus
|26
|31
|Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (E)
|(1 055)
|(1 089)
|Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital
|Sommes reçues lors de l'exercice des stock-options
|Rachats d'actions propres en vue d'annulation et d'attribution à des salariés
|-853
|-4 811
|Rachats et reventes d'actions propres
|Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice :
|- Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
|-10 230
|-9 130
|- Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées
|Encaissements liés aux nouveaux emprunts
|Remboursement dettes financières
|-270
|-268
|Remboursement de dettes de loyers
|-2 565
|-2 625
|Intérêts financiers nets versés
|-444
|-397
|Rachat d'intérêts minoritaires ne donnant pas le contrôle
|Autres flux
|Flux net de trésorerie lié aux opérations de financements (F)
|-14 362
|-17 231
|Incidence des variations des cours des devises (G)
|-9
|34
|Variation de trésorerie nette (D+E+F+G)
|-5 665
|2 686
|Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture
|113 307
|94 867
|Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture
|107 642
|97 553
