Aubay: repli de 2% du résultat net au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Aubay publie un résultat net part du groupe en repli de 2% à 17 millions d'euros pour le premier semestre 2023, avec une marge opérationnelle d'activité en baisse de 1,4 point à 8,9% pour un chiffre d'affaires de 274,8 millions, en croissance organique de 6,3%.



Constatant 'le bon niveau du résultat net et l'excellente situation financière', son conseil d'administration a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,50 euro par action au titre de 2023, acompte qui sera mis en paiement le 10 novembre.



Aubay s'attend à un atterrissage vers le bas de la fourchette de ses objectifs pour 2023, à savoir une croissance organique entre +5 et +7%, soit un chiffre d'affaires annuel entre 540 et 550 millions, et une marge opérationnelle d'activité entre 9,5 et 10,5%.





