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Aubay relève ses objectifs 2026
information fournie par Zonebourse 23/07/2026 à 18:18
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Le spécialiste des services numériques a enregistré un chiffre d'affaires de 173,6 millions d'euros au deuxième trimestre 2026, en hausse de 30,7% en données publiées et de 12,2 % en croissance organique.

Aubay enchaîne ainsi un deuxième trimestre consécutif de progression organique à deux chiffres, malgré une base de comparaison plus élevée.

Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires atteint 351,8 millions d'euros, soit une progression de 30,8% en publié et de 11,4 % en organique. Cette performance, supérieure à celle du marché, reflète la bonne dynamique commerciale du groupe et la solidité de son positionnement auprès des entreprises engagées dans des projets de transformation numérique.

En France, qui représente le principal marché d'Aubay, l'activité a atteint 105,5 millions d'euros au deuxième trimestre, en hausse de 46,4%, dont 12,3 % en organique. Sur six mois, le chiffre d'affaires ressort à 217,1 millions d'euros, en progression organique de 12,8%.

A l'international, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 68,1 millions d'euros au deuxième trimestre et de 134,7 millions d'euros sur le semestre. La croissance est entièrement organique, avec une hausse de 12% sur le trimestre et de 9,7 % sur les six premiers mois de l'année.

Fort de cette dynamique commerciale et de l'accélération observée à l'international au deuxième trimestre, Aubay a relevé ses objectifs pour 2026. Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 695 et 705 millions d'euros, contre une précédente prévision de 676 à 690 millions d'euros, tout en maintenant un objectif de rentabilité compris entre 9% et 10 %, avec une borne haute relevée.

Aubay entend poursuivre son développement en s'appuyant sur son expertise dans les systèmes d'information critiques et complexes, ainsi que sur sa présence dans des secteurs jugés particulièrement porteurs.

Le groupe publiera ses résultats du premier semestre 2026 le mercredi 16 septembre après la clôture des marchés.

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