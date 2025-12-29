AUBAY : Réduction du capital par voie d'annulation d'actions propres

Réuni le 29 décembre courant et usant de l'autorisation conférée par l'assemblée générale du 6 mai 2025 (vingtième résolution), le Conseil d'administration a décidé de réduire le capital social par voie d'annulation de 96 142 actions auto-détenues représentant environ 0,75 % du capital social (avant la réduction de capital).

Cette opération, effective au 29 décembre, fait suite aux rachats d'actions intervenus entre le 22 septembre 2025 et le 24 décembre 2025 dans le cadre de la politique de retour à l'actionnaire et dans les conditions du programme de rachat autorisé par l'assemblée générale du 6 mai 2025 au terme de sa dix-neuvième résolution.

Le capital social s'élève désormais à 6.369.232,50 € divisé en 12.738.465 actions ayant chacune une valeur nominale inchangée à 0,50 €.

Les informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions seront en conséquence mises à jour et disponibles sur le site internet de l'entreprise dans la rubrique « Déclarations des droits de vote » : https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees/

