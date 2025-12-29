 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AUBAY : Réduction du capital par voie d'annulation d'actions propres
information fournie par Actusnews 29/12/2025 à 19:10

Réuni le 29 décembre courant et usant de l'autorisation conférée par l'assemblée générale du 6 mai 2025 (vingtième résolution), le Conseil d'administration a décidé de réduire le capital social par voie d'annulation de 96 142 actions auto-détenues représentant environ 0,75 % du capital social (avant la réduction de capital).

Cette opération, effective au 29 décembre, fait suite aux rachats d'actions intervenus entre le 22 septembre 2025 et le 24 décembre 2025 dans le cadre de la politique de retour à l'actionnaire et dans les conditions du programme de rachat autorisé par l'assemblée générale du 6 mai 2025 au terme de sa dix-neuvième résolution.

Le capital social s'élève désormais à 6.369.232,50 € divisé en 12.738.465 actions ayant chacune une valeur nominale inchangée à 0,50 €.

Les informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions seront en conséquence mises à jour et disponibles sur le site internet de l'entreprise dans la rubrique « Déclarations des droits de vote » : https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees/

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 8 999 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xpyfkcacapmXxm2dlMuabmqVZppkmmDJbZWVmZNxa5nGbZthypmUZsmYZnJmnGdm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95720-communique-financier-annulation-de-capital-29-dec-25.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

AUBAY
56,0000 EUR Euronext Paris +0,36%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'écrivain Pierre Bordage pose lors de sa visite au salon du livre de Paris, le 26 mars 2010 ( AFP / ETIENNE DE MALGLAIVE )
    Décès de l'auteur de science-fiction Pierre Bordage
    information fournie par AFP 29.12.2025 18:45 

    L'écrivain Pierre Bordage, auteur de best-sellers de science-fiction, est décédé vendredi à 70 ans, ont annoncé lundi les éditeurs Au diable vauvert et L'Atalante, qui ont publié la plupart de sa cinquantaine de romans. Son "décès brutal" est "survenu à la suite ... Lire la suite

  • Une statue de Brigitte Bardot dans ke centre de Saint-Tropez, photographiée le 28 décembre 2025 ( AFP / FREDERIC DIDES )
    Brigitte Bardot sera inhumée le 7 janvier à Saint-Tropez
    information fournie par AFP 29.12.2025 18:28 

    Les obsèques de Brigitte Bardot se dérouleront mercredi 7 janvier à Saint-Tropez avec une cérémonie religieuse retransmise sur grands écrans puis une inhumation de la star "privée et confidentielle" dans cette petite ville portuaire de la Méditerranée, a annoncé ... Lire la suite

  • Le logo d'Euronext dans le quartier financier et d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe, hormis Londres, finit dans le vert à l'entame d'une semaine écourtée
    information fournie par Reuters 29.12.2025 18:26 

    par Augustin Turpin Les principales Bourses européennes, hormis Londres, ont terminé dans le vert lundi, restant proches de leurs records historiques pour la reprise des échanges après la pause de Noël, les gains du secteur des ressources de base ayant compensé ... Lire la suite

  • Manifestation de présentation de l'IA pour les entreprises à Tokyo
    SoftBank va acheter DigitalBridge pour environ $4 mds
    information fournie par Reuters 29.12.2025 18:26 

    SoftBank Group va acquérir le fonds spécialisé dans les ‍infrastructures du numérique DigitalBridge, dans le cadre d'une transaction évaluée à 4 milliards de ‌dollars (3,40 milliards d'euros), ont annoncé les deux entreprises lundi. Le prix de l'offre ​de 16 dollars ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank