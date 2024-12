Aubay : réduction du capital par voie d’annulation d’actions propres

AOF - EN SAVOIR PLUS

Cette opération, effective au 27 décembre, fait suite aux rachats d'actions intervenus entre le 25 avril 2024 et le 20 décembre 2024 dans le cadre de la politique de retour à l'actionnaire et dans les conditions du programme de rachat autorisé par l'assemblée générale du 14 mai 2024 au terme de sa sixième résolution.

(AOF) - Réuni le 27 décembre courant et usant de l'autorisation conférée par l'assemblée générale du 14 mai 2024 (26ème résolution), le Conseil d'administration d'Aubay a décidé de réduire le capital social par voie d'annulation de 271 591 actions auto-détenues représentant environ 2% du capital social (avant la réduction de capital).

