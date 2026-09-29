 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AUBAY : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2026
information fournie par Actusnews 29/09/2026 à 18:15

Ajouter Boursorama à vos sources

Aubay annonce avoir mis à la disposition du public et déposé ce jour auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier Semestriel 2026.

Ce rapport comprend :

  • Le rapport d'activité sur le premier semestre 2026 ;
  • Les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2026 ;
  • Le rapport des Commissaires aux Comptes sur l'information financière semestrielle 2026 ;
  • L'attestation du Responsable du rapport financier semestriel.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse www.aubay.com , dans la rubrique "Investisseurs / Informations Réglementées"

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 9 406 collaborateurs au 30 juin 2026, répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 601,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Co-Directeur Général - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : m2hxkZ1mlZqZy5tyl5uba5SZmW2Ul5KWaGiZm2edZJacm29mlm6Tl8iSamlhmmdm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100520-communique-mise-a-disposition-rapport-semestriel-2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

AUBAY
50,5000 EUR Euronext Paris -0,59%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,821 -4,98%
CAC 40
8 035,87 -0,53%
Pétrole Brent
104,02 -1,93%
SOITEC
155,5 +9,08%
TOTALENERGIES
78,1 -2,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank