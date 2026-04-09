AUBAY : MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025 (INCLUANT RAPPORT FINANCIER ANNUEL)

Aubay annonce la publication de son document d'enregistrement universel 2025.

Le document d'enregistrement universel 2025 de la société a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 9 avril 2026.

Ce document peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse www.aubay.com, dans la rubrique "Investisseurs / Informations Réglementées". Il est par ailleurs possible de le recevoir gratuitement en le téléchargeant sur le site ou sur simple demande par téléphone au 01 46 10 67 67 ou mail à equipecommunication@aubay.com.

Enfin, l'ensemble des documents est disponible au siège de la société : 13 rue Louis Pasteur, 92100 Boulogne Billancourt.

Sont intégrés dans le document d'enregistrement universel 2025 :

le rapport financier annuel 2025 ;

le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes (page 168) ;

le descriptif du programme de rachat d'actions proposé à la prochaine assemblée générale convoquée pour le 12 mai 2026 (page 206);

le rapport du Conseil sur le gouvernement d'entreprise (page 28)

le projet des résolutions soumis au vote de l'Assemblée Générale (page 223)

le rapport de durabilité ainsi que le rapport de vérification de l'organisme indépendant y afférent (page 69)

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 9 000 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 601,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : 01 53 67 36 74- adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com