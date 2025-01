Aubay: hausse organique de 1,2% du CA en 2024 information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 18:12









(CercleFinance.com) - Aubay publie un chiffre d'affaires de 540,3 ME sur l'exercice 2024, en hausse organique de +1,2%, dont +3,3% au cours du second semestre.



Ce chiffre d'affaires s'inscrit dans la fourchette annoncée en début d'exercice indique le groupe.



Le chiffre d'affaires annuel en France ressort à 283,3 ME en hausse de +1,0 % en ligne avec les attentes de la direction.



À l'international, la performance de croissance organique ressort à +5,1% sur le 4ème trimestre. Aubay a bénéficié d'un effet calendaire favorable et d'une nette amélioration de la performance en Italie.



La marge opérationnelle devrait s'inscrire en ligne avec la performance de l'an passé et dans le milieu de fourchette de l'objectif fixé du début d'année 2024 entre 8,5% et 9,5%.



Aubay devrait poursuivre sa trajectoire de croissance en 2025. Le groupe s'attend à une croissance organique entre 0 et +3%, soit un chiffre d'affaires compris dans une fourchette de 540 à 556 ME et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8,5 et 9,5%.





Valeurs associées AUBAY 46,05 EUR Euronext Paris -0,22%