AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées les 13 et 14 octobre 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l'émetteur Code ISIN

(ISO 6166) MIC code (ISO 10383) AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 13-Oct-25 FR0000063737 2627 46,8010 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 13-Oct-25 FR0000063737 1327 46,6730 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 13-Oct-25 FR0000063737 58 46,7500 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 13 Oct-25 FR0000063737 389 46,9500 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 14-Oct-25 FR0000063737 2640 46,2627 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 14-Oct-25 FR0000063737 1343 46,1049 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 14-Oct-25 FR0000063737 60 46,2000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 14-Oct-25 FR0000063737 389 46,5000 AQE

À propos de AUBAY

Aubay est

une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 7 474 collaborateurs au 30 juin 2025, répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com