 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 188,00
-0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées les 13 et 14 octobre 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions
information fournie par Actusnews 17/10/2025 à 07:30

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier
(en nombre d'actions) 		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
LEI de l'émetteur Code ISIN
(ISO 6166) 		MIC code (ISO 10383)
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 13-Oct-25 FR0000063737 2627 46,8010 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 13-Oct-25 FR0000063737 1327 46,6730 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 13-Oct-25 FR0000063737 58 46,7500 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 13 Oct-25 FR0000063737 389 46,9500 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 14-Oct-25 FR0000063737 2640 46,2627 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 14-Oct-25 FR0000063737 1343 46,1049 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 14-Oct-25 FR0000063737 60 46,2000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 14-Oct-25 FR0000063737 389 46,5000 AQE

À propos de AUBAY

Aubay est

une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 7 474 collaborateurs au 30 juin 2025, répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yGyakp2aZmrJxm+fZMqYm2RrmWmUmmmcbmqZxmdwl5bIb5xhmG5ka8icZnJlm2pq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94654-information-reglementee-rachat-d_actions-du-13-10-2025-au-14-10-2025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Dividendes

Valeurs associées

AUBAY
45,100 EUR Euronext Paris -0,33%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Pékin reçoit les patrons américains d'Apple et Blackstone
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.10.2025 08:06 

    Des ministres chinois ont reçu cette semaine les patrons du géant technologique californien Apple , Tim Cook, et du fonds d'investissement américain Blackstone, Stephen Schwarzman, en pleine escalade commerciale sino-américaine. Les officiels chinois ont mis à ... Lire la suite

  • Hermès 3 (Crédit: Modern Affliction / Unsplash)
    Hermès ouvre son premier magasin à Nashville aux États-Unis
    information fournie par Zonebourse 17.10.2025 07:59 

    Hermès renforce sa présence aux États-Unis avec l'ouverture de son premier magasin à Nashville, le quarante-troisième du pays. Cette nouvelle adresse est située dans le quartier de Wedgewood-Houston. Réparti sur deux niveaux d'une ancienne fabrique de bonneterie, ... Lire la suite

  • Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris
    L'Europe vue dans le rouge avec les inquiétudes sur les banques régionales US
    information fournie par Reuters 17.10.2025 07:50 

    par Mara Vilcu Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge vendredi à l'ouverture, au terme d'une première semaine de résultats d'entreprises chargée, alors que les investisseurs s'inquiètent de possibles tensions sur le crédit aux Etats-Unis ... Lire la suite

  • Elliot Randriamandrato, porte-parole du mouvement de la génération Gen Z, durant une interview à Antananarivo le 16 octobre 2025 ( AFP / Mamyrael )
    Madagascar: la "vigilance" d'une voix de la Gen Z à la croisée des chemins
    information fournie par AFP 17.10.2025 07:48 

    Issu de la jeunesse malgache urbaine et diplômée qui s'est révoltée contre ses conditions de vie, Elliot Randriamandrato, 31 ans, incarne le collectif Gen Z dont les manifestations ont chassé le président Andry Rajoelina du pouvoir. Le renversement du président, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank