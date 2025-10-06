AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 1er octobre 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Instrument Code ISIN Code Instrument Description Way Exchange Shares Average Price AUB.PA FR0000063737 AUBAY B AQE 393 47,4500 AUB.PA FR0000063737 AUBAY B DXE 1 592 47,4410 AUB.PA FR0000063737 AUBAY B ENX 2 385 47,4448 AUB.PA FR0000063737 AUBAY B TQE 44 47,4500

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 7 474 collaborateurs au 30 juin 2025, répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

