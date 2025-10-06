 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 996,50
-1,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 1er octobre 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions
information fournie par Actusnews 06/10/2025 à 18:00

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Instrument Code ISIN Code Instrument Description Way Exchange Shares Average Price
AUB.PA FR0000063737 AUBAY B AQE 393 47,4500
AUB.PA FR0000063737 AUBAY B DXE 1 592 47,4410
AUB.PA FR0000063737 AUBAY B ENX 2 385 47,4448
AUB.PA FR0000063737 AUBAY B TQE 44 47,4500

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 7 474 collaborateurs au 30 juin 2025, répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yplslp1ukmacxm9vZJVob2ZjZ5pnk2GWZWmYx2ZwY8yXbG5hx2xobZmbZnJlmWlp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94443-information-reglementee-rachat-d_actions-01-10-2025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Dividendes

Valeurs associées

AUBAY
47,7500 EUR Euronext Paris -1,34%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank