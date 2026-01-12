 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 5 au 9 janvier 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions
information fournie par Actusnews 12/01/2026 à 18:00

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
LEI de l'émetteur Code ISIN
(ISO 6166) 		MIC code (ISO 10383)
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Jan-26 FR0000063737 1 817 55,6521 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Jan-26 FR0000063737 795 56,0372 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Jan-26 FR0000063737 75 55,6000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Jan-26 FR0000063737 202 55,5000 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 6-Jan-26 FR0000063737 1 864 56,4030 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 6-Jan-26 FR0000063737 827 56,2000 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 6-Jan-26 FR0000063737 75 56,1000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 6-Jan-26 FR0000063737 208 56,0000 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 7-Jan-26 FR0000063737 1 901 56,4490 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 7-Jan-26 FR0000063737 925 56,3568 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 7-Jan-26 FR0000063737 77 56,0000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 7-Jan-26 FR0000063737 215 56,2335 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 8-Jan-26 FR0000063737 2 026 56,2231 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 8-Jan-26 FR0000063737 955 56,0984 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 8-Jan-26 FR0000063737 82 56,1000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 8-Jan-26 FR0000063737 217 56,0000 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 9-Jan-26 FR0000063737 2 048 57,0918 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 9-Jan-26 FR0000063737 998 57,5977 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 9-Jan-26 FR0000063737 85 58,0000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 9-Jan-26 FR0000063737 231 57,0000 AQE

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 8 999 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nGpvkphokmfFx2tuZZxlmJdpZpmTm2WdbmObnGKda8qccGpllZhnmpmdZnJmnmlq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95944-information-reglementee-rachat-d_actions-du-05-01-2026-au-09-01-2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Dividendes

Valeurs associées

AUBAY
58,8000 EUR Euronext Paris +1,38%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank