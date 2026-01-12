information fournie par Actusnews • 12/01/2026 à 18:00

AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 5 au 9 janvier 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l'émetteur Code ISIN

(ISO 6166) MIC code (ISO 10383) AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Jan-26 FR0000063737 1 817 55,6521 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Jan-26 FR0000063737 795 56,0372 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Jan-26 FR0000063737 75 55,6000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Jan-26 FR0000063737 202 55,5000 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 6-Jan-26 FR0000063737 1 864 56,4030 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 6-Jan-26 FR0000063737 827 56,2000 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 6-Jan-26 FR0000063737 75 56,1000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 6-Jan-26 FR0000063737 208 56,0000 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 7-Jan-26 FR0000063737 1 901 56,4490 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 7-Jan-26 FR0000063737 925 56,3568 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 7-Jan-26 FR0000063737 77 56,0000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 7-Jan-26 FR0000063737 215 56,2335 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 8-Jan-26 FR0000063737 2 026 56,2231 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 8-Jan-26 FR0000063737 955 56,0984 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 8-Jan-26 FR0000063737 82 56,1000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 8-Jan-26 FR0000063737 217 56,0000 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 9-Jan-26 FR0000063737 2 048 57,0918 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 9-Jan-26 FR0000063737 998 57,5977 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 9-Jan-26 FR0000063737 85 58,0000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 9-Jan-26 FR0000063737 231 57,0000 AQE

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 8 999 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

