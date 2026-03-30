AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23 au 27 mars 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions
information fournie par Actusnews 30/03/2026 à 18:00

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
LEI de l'émetteur Code ISIN
(ISO 6166) 		MIC code (ISO 10383)
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 23-Mar-26 FR0000063737 3 183 42,0965 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 23-Mar-26 FR0000063737 1 652 41,9818 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 23-Mar-26 FR0000063737 141 41,6000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 23-Mar-26 FR0000063737 320 42,7000 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 24-Mar-26 FR0000063737 3 177 41,6248 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 24-Mar-26 FR0000063737 1 571 41,5651 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 24-Mar-26 FR0000063737 157 41,9000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 24-Mar-26 FR0000063737 332 41,6627 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 25-Mar-26 FR0000063737 3 244 41,7667 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 25-Mar-26 FR0000063737 1 630 41,7316 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 25-Mar-26 FR0000063737 162 41,8000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 25-Mar-26 FR0000063737 332 41,7000 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 26-Mar-26 FR0000063737 3 402 41,1284 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 26-Mar-26 FR0000063737 1 714 41,2726 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 26-Mar-26 FR0000063737 163 41,0000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 26-Mar-26 FR0000063737 343 41,1500 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 27-Mar-26 FR0000063737 3 480 41,3360 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 27-Mar-26 FR0000063737 1 733 41,3458 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 27-Mar-26 FR0000063737 162 41,4000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 27-Mar-26 FR0000063737 341 41,4000 AQE

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 9 049 collaborateurs au 31 décembre 2025 répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 602 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com


Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97267-information-reglementee-rachat-d_actions-du-23-03-2026-au-27-03-2026.pdf

