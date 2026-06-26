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AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 au 25 juin 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions
information fournie par Actusnews 26/06/2026 à 19:30

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
LEI de l'émetteur Code ISIN
(ISO 6166) 		MIC code (ISO 10383)
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 22-Jun-26 FR0000063737 2 338 57,0000 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 22-Jun-26 FR0000063737 1 168 56,8673 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 22-Jun-26 FR0000063737 326 56,9000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 22-Jun-26 FR0000063737 215 57,0000 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 23-Jun-26 FR0000063737 2 433 55,3874 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 23-Jun-26 FR0000063737 1 168 55,5661 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 23-Jun-26 FR0000063737 340 55,1912 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 23-Jun-26 FR0000063737 219 55,8000 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 24-Jun-26 FR0000063737 2 490 55,1895 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 24-Jun-26 FR0000063737 1 196 55,1913 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 24-Jun-26 FR0000063737 351 55,1000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 24-Jun-26 FR0000063737 230 55,3000 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 25-Jun-26 FR0000063737 2 500 55,5930 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 25-Jun-26 FR0000063737 1 141 55,4747 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 25-Jun-26 FR0000063737 240 55,6000 AQE

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 9 274 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 601,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Co-Directeur Général - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : x21yacZulm7KmJ9vkpeWaZRmmWZqmWTFZ5fIxGpxa8eYnJxpx5qXZpSeZnJpnmdn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98921-information-reglementee-rachat-d_actions-du-22-06-au-25-06-2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
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