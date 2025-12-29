 Aller au contenu principal
AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 au 24 décembre 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions
information fournie par Actusnews 29/12/2025 à 19:05

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier
(en nombre d'actions) 		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
LEI de l'émetteur Code ISIN
(ISO 6166) 		MIC code (ISO 10383)
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 22-Dec-25 FR0000063737 2 070 54,4068 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 22-Dec-25 FR0000063737 861 54,2552 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 22-Dec-25 FR0000063737 55 54,6000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 22-Dec-25 FR0000063737 136 54,3000 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 23-Dec-25 FR0000063737 1 785 55,0720 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 23-Dec-25 FR0000063737 862 54,8840 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 23-Dec-25 FR0000063737 57 54,7000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 23-Dec-25 FR0000063737 134 55,0000 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 24-Dec-25 FR0000063737 863 55,4663 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 24-Dec-25 FR0000063737 399 55,4000 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 24-Dec-25 FR0000063737 10 55,5000 AQE

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 8 999 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nG5slp1tYZrKlXFqkp5pl2JqbJmSlJWXapXHl5Rsa5iZcG6TyJxkmsedZnJmnGZv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95719-actions-du-22-12-2025-au-24-12-2025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
