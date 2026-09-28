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AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 21 au 25 septembre 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions
information fournie par Actusnews 28/09/2026 à 17:45

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PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
LEI de l'émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383)
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 21-Sep-26 FR0000063737 1 729 51,7577 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 21-Sep-26 FR0000063737 698 51,7129 CEUX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 21-Sep-26 FR0000063737 115 51,9757 TQEX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 21-Sep-26 FR0000063737 234 51,2000 AQEU
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 22-Sep-26 FR0000063737 1 804 51,9962 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 22-Sep-26 FR0000063737 780 51,9813 CEUX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 22-Sep-26 FR0000063737 126 52,0000 TQEX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 22-Sep-26 FR0000063737 237 52,0000 AQEU
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 23-Sep-26 FR0000063737 1 854 51,7895 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 23-Sep-26 FR0000063737 781 51,8848 CEUX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 23-Sep-26 FR0000063737 129 52,0000 TQEX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 23-Sep-26 FR0000063737 243 52,0000 AQEU
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 24-Sep-26 FR0000063737 1 876 51,0054 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 24-Sep-26 FR0000063737 835 51,1246 CEUX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 24-Sep-26 FR0000063737 129 51,3000 TQEX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 24-Sep-26 FR0000063737 256 51,2000 AQEU
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 25-Sep-26 FR0000063737 1 896 50,8704 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 25-Sep-26 FR0000063737 810 50,9094 CEUX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 25-Sep-26 FR0000063737 127 51,1000 TQEX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 25-Sep-26 FR0000063737 256 50,9281 AQEU

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte plus de 9 400 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 601,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Co-Directeur Général - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xpmcZpiaYWzHx2twapeXa5dnbWpjx5WYmmaYxGhxk5+bamlilW6SmsmSamlhmWtu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100468-information-reglementee-rachat-d_actions-du-21-09-au-25-09-2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
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AUBAY
50,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
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