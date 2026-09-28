AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 21 au 25 septembre 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l'émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 21-Sep-26 FR0000063737 1 729 51,7577 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 21-Sep-26 FR0000063737 698 51,7129 CEUX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 21-Sep-26 FR0000063737 115 51,9757 TQEX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 21-Sep-26 FR0000063737 234 51,2000 AQEU AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 22-Sep-26 FR0000063737 1 804 51,9962 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 22-Sep-26 FR0000063737 780 51,9813 CEUX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 22-Sep-26 FR0000063737 126 52,0000 TQEX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 22-Sep-26 FR0000063737 237 52,0000 AQEU AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 23-Sep-26 FR0000063737 1 854 51,7895 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 23-Sep-26 FR0000063737 781 51,8848 CEUX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 23-Sep-26 FR0000063737 129 52,0000 TQEX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 23-Sep-26 FR0000063737 243 52,0000 AQEU AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 24-Sep-26 FR0000063737 1 876 51,0054 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 24-Sep-26 FR0000063737 835 51,1246 CEUX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 24-Sep-26 FR0000063737 129 51,3000 TQEX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 24-Sep-26 FR0000063737 256 51,2000 AQEU AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 25-Sep-26 FR0000063737 1 896 50,8704 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 25-Sep-26 FR0000063737 810 50,9094 CEUX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 25-Sep-26 FR0000063737 127 51,1000 TQEX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 25-Sep-26 FR0000063737 256 50,9281 AQEU

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte plus de 9 400 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 601,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Co-Directeur Général - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com