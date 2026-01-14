information fournie par Actusnews • 14/01/2026 à 18:10

AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 12 au 13 janvier 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l'émetteur Code ISIN

(ISO 6166) MIC code (ISO 10383) AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 12-Jan-26 FR0000063737 1 786 58,1377 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 12-Jan-26 FR0000063737 288 58,1125 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 13-Jan-26 FR0000063737 1 975 58,5000 XPAR

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 8 999 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

