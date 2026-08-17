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AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 au 14 août 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions
information fournie par Actusnews 17/08/2026 à 18:00
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Communiqué de presse

Boulogne Billancourt, le 17 août 2026,

Information réglementée

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
LEI de l'émetteur Code ISIN
(ISO 6166) 		MIC code
(ISO 10383)
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 10-Aug-26 FR0000063737 529 56,6637 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 10-Aug-26 FR0000063737 250 56,7000 CEUX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 11-Aug-26 FR0000063737 1 501 56,8667 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 11-Aug-26 FR0000063737 883 56,9566 CEUX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 11-Aug-26 FR0000063737 17 57,0000 AQEU
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 12-Aug-26 FR0000063737 1 953 56,8782 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 12-Aug-26 FR0000063737 881 56,9319 CEUX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 12-Aug-26 FR0000063737 121 57,0000 TQEX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 12-Aug-26 FR0000063737 265 57,0000 AQEU
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 13-Aug-26 FR0000063737 200 56,9000 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 13-Aug-26 FR0000063737 1 56,6000 CEUX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 14-Aug-26 FR0000063737 342 57,0000 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 14-Aug-26 FR0000063737 406 57,0000 CEUX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 14-Aug-26 FR0000063737 116 57,0000 TQEX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 14-Aug-26 FR0000063737 257 57,0000 AQEU

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte plus de 9 400 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 601,6 M€.

Euronext,
Compartment: B
ISIN
FR0000063737-AUB
Reuters
AUBT.PA
Bloomberg
AUB:FP

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mJqfYpRvl2aalppsaZmbaGdnamppxWmcmWSYxpVolMmVaJ9onWmSm5TJZnJqnWhv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99839-information-reglementee-rachat-d_actions-du-10-au-14-aout-2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
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AUBAY
56,900 EUR Euronext Paris -0,18%
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