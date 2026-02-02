AUBAY : Déclaration des droits de vote au 31 janvier 2026

Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés financiers.

Répartition de capital

et des droits de vote

attachés aux actions au 31/01/2026 NOMBRE D'ACTIONS NOMBRE DE DROITS DE VOTE BRUT NOMBRE DE DROITS DE VOTE NET 12 738 465 19 134 909 19 130 084

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 9 049 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 602 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com