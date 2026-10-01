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AUBAY : Déclaration des droits de vote au 30 septembre 2026
information fournie par Actusnews 01/10/2026 à 18:00

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Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés financiers.

Répartition de capital
et des droits de vote
attachés aux actions au 30/09/2026
NOMBRE D'ACTIONS NOMBRE DE DROITS DE VOTE BRUT NOMBRE DE DROITS DE VOTE NET
12 738 465 19 093 634 18 951 224

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 9 406 collaborateurs au 30 juin 2026, répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 601,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Co-Directeur Général - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mJudlJmalG/JnZqcl8ZubmeVbG9km2OXmWjLyZOZapfImXCVlJdhbsqSamlhm2Vm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100600-information-reglementee-droit-de-vote-en-septembre-2026.pdf

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