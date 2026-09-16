Aubay confirme le relèvement de ses objectifs 2026

Porté à la fois par une dynamique commerciale particulièrement solide, la reprise des investissements en Europe du Sud et l'intégration réussie de Solutec, Aubay enregistre au 1er semestre 2026 une croissance organique à deux chiffres, un résultat opérationnel d'activité en nette amélioration de 37,9% et un résultat net part du groupe en hausse de 22,9%. Fort de cette dynamique, Aubay confirme ses ambitions pour l'exercice 2026.

Le résultat opérationnel d'activité atteint 26,6 MEUR, en progression de 37,9% sur un an, faisant ressortir un taux de marge de 7,5% contre 7,2% un an plus tôt. Cette progression, en ligne avec les attentes et la saisonnalité habituelle des résultats, bénéficie notamment d'un effet prix favorable ainsi que d'une croissance bien maîtrisée, soutenue par une gestion rigoureuse des coûts.

Après prise en compte d'une charge de 0,9 MEUR liée aux paiements fondés en actions et d'un amortissement de 0,6 MEUR des actifs incorporels liés aux acquisitions, le résultat opérationnel courant s'élève à 25 MEUR ( 33,4%), soit une marge de 7,1%. Compte tenu de charges opérationnelles non courantes de 1,3 MEUR, principalement des coûts de restructuration, le résultat opérationnel ressort à 23,7 MEUR, en hausse de 32,3%.

Le résultat net part du groupe s'établit à 17,2 MEUR, en hausse de 22,9% en glissement annuel. Le résultat par action ressort à 1,36 EUR, en progression de 23,6%, contre 1,10 EUR un an plus tôt. La croissance du bénéfice par action est supérieure à celle du résultat net, favorisée par le programme de rachat d'actions du groupe en vue de leur annulation (96 000 titres détenus au 30 juin 2026).

La trésorerie disponible s'élève à 68,8 MEUR.

Constatant le bon niveau du résultat net et l'excellente situation financière, le conseil d'administration a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,70 EUR par action au titre de l'exercice 2026. Cet acompte sera mis en paiement le 10 novembre 2026.

Compte tenu de la dynamique commerciale du 1er semestre et de l'accélération observée à l'International au 2e trimestre, Aubay confirme ses objectifs, relevés en juillet, pour l'exercice 2026. La société de services informatiques vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 695 et 705 MEUR (contre une fourchette précédente entre 676 et 690 MEUR) pour une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9 et 10% (contre une estimation précédente entre 9 et 9,5%).