AUBAY : COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 MAI 2026 - RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

L'assemblée générale des actionnaires s'est réunie ce mardi 12 mai 2026 à 9 heures, au siège, sous la présidence de M. Christian Aubert, Président du Conseil.

Approbation des résolutions et versement de dividende

La totalité des résolutions, toutes supportées par le Conseil, a été adoptée, en particulier, les résolutions relatives à l'approbation des comptes sociaux, à l'approbation des comptes consolidées, et à l'affectation du résultat qui a fixé le dividende à 1,40 € par action.

Compte tenu de l'acompte de 0,60 € par action mis en paiement le 7 novembre 2025, le solde de 0,80 € par action sera détaché le 14 mai 2025 pour une mise en paiement le 19 mai prochain.

Evolution de la gouvernance de AUBAY

Conformément à l'annonce qui en avait été faite le 28 janvier 2026, le Conseil d'administration a entériné en suite de la tenue de l'assemblée générale annuelle réunie ce 12 mai, l'évolution programmée de la gouvernance de Aubay.

A cette occasion, Monsieur Philippe Rabasse succède à Monsieur Christian Aubert en qualité de Président du Conseil d'administration de la société. Christian Aubert conserve son mandat d'administrateur.

La responsabilité opérationnelle de la gestion du groupe est transférée au binôme constitué de Messieurs David Fuks et Vincent Gauthier, dans la continuité des responsabilités qu'ils exercent déjà au sein du groupe depuis de nombreuses années.

Monsieur David Fuks, investi de la fonction de Directeur Général et Monsieur Vincent Gauthier, cumulant son mandat de Directeur Général Délégué et d'administrateur, s'attacheront à poursuivre le développement de Aubay dans le respect des valeurs fondatrices et du modèle qui assurent son succès.

Assemblée Générale Mixte du 12 mai 2026 à 09 heures RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS (décret n°2010-684 du 23 juin 2010)

Nombre d'actions composant le capital social de la société : 12 738 465 Nombre d'actions ayant droit de vote : 12 693 675 Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 618 Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 16 502 828

N° de la résolution Type Total des voix exprimées Nombre d'actions représenté par les voix exprimées Proportion du capital représentée par les voix exprimées Pour Contre Résultat du vote Abstention Nombre de voix en % Nombre de voix en % Nombre de voix 1 AGO 16 488 208 10 611 598 83,3% du capital 16 488 164 100,00% 44 0,00% Adoptée 14 620 2 AGO 16 487 942 10 611 332 83,3% du capital 15 591 101 94,56% 896 841 5,44% Adoptée 14 886 3 AGO 16 488 208 10 611 598 83,3% du capital 16 488 164 100,00% 44 0,00% Adoptée 14 620 4 AGO 16 502 753 10 626 143 83,42% du capital 16 485 240 99,89% 17 513 0,11% Adoptée 75 5 AGO 16 501 891 10 625 281 83,41% du capital 16 501 844 100,00% 47 0,00% Adoptée 937 6 AGO 16 501 660 10 625 050 83,41% du capital 15 598 407 94,53% 903 253 5,47% Adoptée 1 168 7 AGO 16 501 562 10 625 032 83,41% du capital 16 499 430 99,99% 2 132 0,01% Adoptée 1 266 8 AGO 16 501 562 10 625 032 83,41% du capital 15 365 298 93,11% 1 136 264 6,89% Adoptée 1 266 9 AGO 16 348 932 10 472 402 82,21% du capital 14 110 813 86,31% 2 238 119 13,69% Adoptée 153 896 10 AGO 16 348 932 10 472 402 82,21% du capital 14 049 732 85,94% 2 299 200 14,06% Adoptée 153 896 11 AGO 16 501 623 10 625 093 83,41% du capital 15 713 910 95,23% 787 713 4,77% Adoptée 1 205 12 AGO 16 501 623 10 625 093 83,41% du capital 15 713 910 95,23% 787 713 4,77% Adoptée 1 205 13 AGO 16 501 623 10 625 093 83,41% du capital 15 713 910 95,23% 787 713 4,77% Adoptée 1 205 14 AGO 16 501 532 10 625 002 83,41% du capital 16 320 747 98,90% 180 785 1,10% Adoptée 1 296 15 AGO 16 501 623 10 625 093 83,41% du capital 15 432 163 93,52% 1 069 460 6,48% Adoptée 1 205 16 AGO 16 501 562 10 625 032 83,41% du capital 15 768 392 95,56% 733 170 4,44% Adoptée 1 266 17 AGO 16 501 562 10 625 032 83,41% du capital 15 562 248 94,31% 939 314 5,69% Adoptée 1 266 18 AGO 16 501 562 10 625 032 83,41% du capital 15 768 392 95,56% 733 170 4,44% Adoptée 1 266 19 AGO 16 501 593 10 625 063 83,41% du capital 16 499 400 99,99% 2 193 0,01% Adoptée 1 235 20 AGO 16 497 316 10 620 706 83,38% du capital 16 495 861 99,99% 1 455 0,01% Adoptée 5 512 21 AGE 16 502 737 10 626 127 83,42% du capital 16 502 591 100,00% 146 0,00% Adoptée 91 22 AGO 16 502 719 10 626 109 83,42% du capital 16 502 592 100,00% 127 0,00% Adoptée 109

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 9 274 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 601,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Co-Directeur Général - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com