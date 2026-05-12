AUBAY : COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 MAI 2026 - RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

L'assemblée générale des actionnaires s'est réunie ce mardi 12 mai 2026 à 9 heures, au siège, sous la présidence de M. Christian Aubert, Président du Conseil.
Approbation des résolutions et versement de dividende
La totalité des résolutions, toutes supportées par le Conseil, a été adoptée, en particulier, les résolutions relatives à l'approbation des comptes sociaux, à l'approbation des comptes consolidées, et à l'affectation du résultat qui a fixé le dividende à 1,40 € par action.
Compte tenu de l'acompte de 0,60 € par action mis en paiement le 7 novembre 2025, le solde de 0,80 € par action sera détaché le 14 mai 2025 pour une mise en paiement le 19 mai prochain.
Evolution de la gouvernance de AUBAY
Conformément à l'annonce qui en avait été faite le 28 janvier 2026, le Conseil d'administration a entériné en suite de la tenue de l'assemblée générale annuelle réunie ce 12 mai, l'évolution programmée de la gouvernance de Aubay.
A cette occasion, Monsieur Philippe Rabasse succède à Monsieur Christian Aubert en qualité de Président du Conseil d'administration de la société. Christian Aubert conserve son mandat d'administrateur.
La responsabilité opérationnelle de la gestion du groupe est transférée au binôme constitué de Messieurs David Fuks et Vincent Gauthier, dans la continuité des responsabilités qu'ils exercent déjà au sein du groupe depuis de nombreuses années.
Monsieur David Fuks, investi de la fonction de Directeur Général et Monsieur Vincent Gauthier, cumulant son mandat de Directeur Général Délégué et d'administrateur, s'attacheront à poursuivre le développement de Aubay dans le respect des valeurs fondatrices et du modèle qui assurent son succès.
|Assemblée Générale Mixte du 12 mai 2026 à 09 heures
|RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS
|(décret n°2010-684 du 23 juin 2010)
|Nombre d'actions composant le capital social de la société :
|12 738 465
|Nombre d'actions ayant droit de vote :
|12 693 675
|Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée :
|618
|Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée :
|16 502 828
|N° de la résolution
|Type
|Total des voix exprimées
|Nombre d'actions représenté par les voix exprimées
|Proportion du capital représentée par les voix exprimées
|Pour
|Contre
|Résultat du vote
|Abstention
|Nombre de voix
|en %
|Nombre de voix
|en %
|Nombre de voix
|1
|AGO
|16 488 208
|10 611 598
|83,3% du capital
|16 488 164
|100,00%
|44
|0,00%
|Adoptée
|14 620
|2
|AGO
|16 487 942
|10 611 332
|83,3% du capital
|15 591 101
|94,56%
|896 841
|5,44%
|Adoptée
|14 886
|3
|AGO
|16 488 208
|10 611 598
|83,3% du capital
|16 488 164
|100,00%
|44
|0,00%
|Adoptée
|14 620
|4
|AGO
|16 502 753
|10 626 143
|83,42% du capital
|16 485 240
|99,89%
|17 513
|0,11%
|Adoptée
|75
|5
|AGO
|16 501 891
|10 625 281
|83,41% du capital
|16 501 844
|100,00%
|47
|0,00%
|Adoptée
|937
|6
|AGO
|16 501 660
|10 625 050
|83,41% du capital
|15 598 407
|94,53%
|903 253
|5,47%
|Adoptée
|1 168
|7
|AGO
|16 501 562
|10 625 032
|83,41% du capital
|16 499 430
|99,99%
|2 132
|0,01%
|Adoptée
|1 266
|8
|AGO
|16 501 562
|10 625 032
|83,41% du capital
|15 365 298
|93,11%
|1 136 264
|6,89%
|Adoptée
|1 266
|9
|AGO
|16 348 932
|10 472 402
|82,21% du capital
|14 110 813
|86,31%
|2 238 119
|13,69%
|Adoptée
|153 896
|10
|AGO
|16 348 932
|10 472 402
|82,21% du capital
|14 049 732
|85,94%
|2 299 200
|14,06%
|Adoptée
|153 896
|11
|AGO
|16 501 623
|10 625 093
|83,41% du capital
|15 713 910
|95,23%
|787 713
|4,77%
|Adoptée
|1 205
|12
|AGO
|16 501 623
|10 625 093
|83,41% du capital
|15 713 910
|95,23%
|787 713
|4,77%
|Adoptée
|1 205
|13
|AGO
|16 501 623
|10 625 093
|83,41% du capital
|15 713 910
|95,23%
|787 713
|4,77%
|Adoptée
|1 205
|14
|AGO
|16 501 532
|10 625 002
|83,41% du capital
|16 320 747
|98,90%
|180 785
|1,10%
|Adoptée
|1 296
|15
|AGO
|16 501 623
|10 625 093
|83,41% du capital
|15 432 163
|93,52%
|1 069 460
|6,48%
|Adoptée
|1 205
|16
|AGO
|16 501 562
|10 625 032
|83,41% du capital
|15 768 392
|95,56%
|733 170
|4,44%
|Adoptée
|1 266
|17
|AGO
|16 501 562
|10 625 032
|83,41% du capital
|15 562 248
|94,31%
|939 314
|5,69%
|Adoptée
|1 266
|18
|AGO
|16 501 562
|10 625 032
|83,41% du capital
|15 768 392
|95,56%
|733 170
|4,44%
|Adoptée
|1 266
|19
|AGO
|16 501 593
|10 625 063
|83,41% du capital
|16 499 400
|99,99%
|2 193
|0,01%
|Adoptée
|1 235
|20
|AGO
|16 497 316
|10 620 706
|83,38% du capital
|16 495 861
|99,99%
|1 455
|0,01%
|Adoptée
|5 512
|21
|AGE
|16 502 737
|10 626 127
|83,42% du capital
|16 502 591
|100,00%
|146
|0,00%
|Adoptée
|91
|22
|AGO
|16 502 719
|10 626 109
|83,42% du capital
|16 502 592
|100,00%
|127
|0,00%
|Adoptée
|109
A propos de AUBAY
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 9 274 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 601,6 M€.
Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP
Contacts
Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr
David Fuks – Co-Directeur Général - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com
- SECURITY MASTER Key : nW1vkpZolpqWmp6caJtlbmaZbGxim2ibmZKdxJecZszHnJ6SlmqVbJ3IZnJpl2ht
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98237-aubay_agoe_2026-05-12_communique-resultat-du-vote-des-resolutions-evolution-gouvernance.pdf
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