AUBAY : Chiffre d'affaires semestriel 2026 : Poursuite de la dynamique au T2 : +30,7% - Relèvement des objectifs 2026

En M€ T2* 2026 T2 2025 Var. croissance Var. organique S1* 2026 S1 2025 Var. croissance Var. organique France 105,5 72,1 +46,4% +12,3% 217,1 146,2 +48,5% +12,8% International 68,1 60,7 +12,0% +12,0% 134,7 122,8 +9,7% +9,7% Total 173,6 132,8 +30,7% +12,2% 351,8 269,0 +30,8% +11,4%

* Données en cours d'audit

Au deuxième trimestre 2026, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 173,6 M€, en hausse de +30,7% en données publiées et de +12,2% en organique. Le Groupe enchaine ainsi un deuxième trimestre consécutif de croissance organique à deux chiffres malgré une base de comparaison plus exigeante.

Sur le premier semestre 2026, le chiffre d'affaires s'établit à 351,8 M€ , en hausse de + 30,8% en données publiées et de +11,4% en organique. Cette performance nettement supérieure à celle du marché confirme la dynamique commerciale du Groupe et la pertinence de son positionnement dans l'accompagnement de ses clients sur leurs projets de transformation.

FRANCE : FORTE DYNAMIQUE COMMERCIALE

En France, l'activité atteint 105,5 M€ au deuxième trimestre, soit une progression de +46,4% et de +12,3% en organique. Sur le semestre, le chiffre d'affaires ressort à 217,1 M€, en hausse de +48,5% et de +12,8% en organique.

Cette dynamique est portée par une activité commerciale soutenue, des prix bien orientés et par la capacité du Groupe à gagner des parts de marché chez les clients qui recherchent plus d'efficacité opérationnelle en resserrant leur panel de fournisseurs. Aubay bénéficie pleinement de sa nouvelle taille, renforcée par l'intégration réussie de Solutec, fusionnée au 1er juillet 2026 , pour capter ces nouveaux projets.

INTERNATIONAL : ACCELERATION DE LA CROISSANCE

À l'international, le chiffre d'affaires atteint 68,1 M€ au deuxième trimestre et 134,7 M€ sur le semestre, en croissance purement organique de +12,0% au trimestre et de +9,7% au semestre. Cette accélération d'un trimestre sur l'autre s'appuie notamment sur un effet prix plus important. Le Groupe profite également de la reprise des investissements en Europe du Sud, en particulier en zone ibérique et en Italie, ainsi que de son exposition aux secteurs les plus performants (services financiers, énergie et utilities ...) qui continuent d'investir massivement dans leurs systèmes d'information.

EFFECTIFS ET INDICATEURS D'ACTIVITE

Le taux d'occupation se maintient à un niveau élevé, à 93,1% au deuxième trimestre 2026.

Le recrutement net ressort à 132 collaborateurs sur le trimestre, portant le solde net à 357 collaborateurs sur le premier semestre. Les effectifs atteignent ainsi 9 406 collaborateurs à fin juin 2026.

La marge opérationnelle d'activité sera supérieure à celle du 1er semestre 2025 et devrait s'établir autour de 7,5 % au premier semestre, parfaitement en ligne avec le plan de marche compte tenu de la saisonnalité encore marquée cette année en raison des effets calendaires.

PERSPECTIVES : RELEVEMENT DES OBJECTIFS

Compte tenu de la dynamique commerciale du premier semestre et de l'accélération observée sur la zone Internationale au deuxième trimestre, Aubay relève ses objectifs 2026 et vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 695 M€ et 705 M€ contre 676 à 690 M€ précédemment, pour une rentabilité comprise entre 9% et 10% avec une borne relevée en haut de fourchette.

Aubay entend poursuivre cette trajectoire en s'appuyant sur sa taille renforcée, la qualité de ses expertises et son positionnement sur les systèmes d'information critiques et complexes sur les secteurs les plus dynamiques.

Publication des résultats du 1 er semestre 2026 le mercredi 16 septembre 2026 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

Variation en % S1 2026 Croissance organique +11,4% France +12,8% International +9,7% Impact des variations de périmètre +19,4% France +35,7% International - Croissance en données publiées +30,8% France +48,5% International +9,7%

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, significatifs, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte plus de 9 400 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 601,6M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Co-Directeur Général - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com