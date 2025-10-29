AUBAY : Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025 : +24% - Accélération de la croissance organique et intégration de Solutec - Objectif d'atterrissage fin d'année resserré en haut de fourchette

En M€ T3 2025* T3 2024 Var. croissance Var. organique 9 mois 2025* 9 mois 2024 Var. croissance Var. organique France 98,6 67,4 +46,3% +6,3% 244,8 211,2 +15,9% +3,1% International 61,5 61,8 -0,5% -0,5% 184,3 190,3 -3,1% -3,1% Total 160,1 129,2 +23,9% +3,0% 429,1 401,5 +6,9% +0,2%

* Données non auditées

Au troisième trimestre 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 160,1 M€ en forte hausse de +23,9% bénéficiant de la consolidation de Solutec depuis le 1 er juillet 2025 et d'une accélération de la croissance organique qui ressort à +3,0% sur la période, au-dessus des anticipations arrêtées fin juillet. La France se distingue par ses bonnes performances tandis qu'à l'international, l'Italie et la zone ibérique renouent également avec une croissance positive.

Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ressort à 429,1 M€, en progression de +6,9% .

France : croissance soutenue et début d'intégration réussie de Solutec

L'activité en France poursuit son amélioration avec une croissance organique de +6,3% au 3 ème trimestre malgré un jour de facturation en moins. Cette tendance favorable repose sur une amélioration de la demande dans les services financiers et le gain de projets stratégiques. Les autres indicateurs sont également bien orientés : recrutement net positif sur trois trimestres consécutifs, productivité des consultants stable et satisfaisante, prix de vente toujours en hausse. Depuis le 1er juillet, l'intégration de Solutec renforce significativement le périmètre français, portant la croissance publiée à +46,3% . L'intégration se déroule de manière fluide : les synergies commerciales et opérationnelles commencent à produire leurs premiers effets tangibles , tant sur la performance que sur la cohésion des équipes.

International : amélioration progressive

À l'international , le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 61,5 M€ en léger recul de -0,5% mais avec une nette amélioration de la performance de la zone au cours du trimestre (pour rappel -4,4% à la fin du premier semestre). Les zones italiennes et ibériques renouent notamment avec la croissance et plusieurs indicateurs témoignent d'une tendance positive (hausse des appels d'offres, recrutement net, hausse des prix). La Belgique et le Luxembourg restent, à ce stade, plus attentistes.

Effectifs et indicateurs d'activité

Au 30 septembre 2025, le Groupe Aubay comptait 8 999 collaborateurs . À périmètre constant, le troisième trimestre s'impose à date comme le meilleur trimestre de l'année en termes de recrutement net , sans dégradation de la productivité, confirmant ainsi la bonne dynamique commerciale des affaires .

Le taux d'activité atteint 94,0% au cours du 3ème trimestre quasi stable d'une année sur l'autre, contre 92,8% à la fin du 1 er semestre 2025.

Perspectives d'activité pour la fin de l'année

Fort de ces résultats solides et d'un bon début au quatrième trimestre, le Groupe, confiant sur son atterrissage de fin d'année, resserre ses prévisions en haut de fourchette et anticipe dorénavant un chiffre d'affaires compris entre 600 et 608 M€ et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8,5% et 9,0% .

Publication du chiffre d'affaires annuel 2025, le mercredi 28 janvier 2026 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

Variation en % Cumul

9 mois 2025 Croissance organique +0,2% France +3,1% International -3,1% Impact des variations de périmètre +6,7% France +12,8% International - Croissance en données publiées +6,9% France +15,9% International -3,1%

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, significatifs, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

