AUBAY : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 : 178,2 M EUR - Très bon démarrage de l'exercice 2026 (+30,9 % en données publiées +10,6 % en croissance organique)

En M€ T1 2026* T1 2025 Var. croissance Var. organique France 111,6 74,1 +50,5% +13,3% International 66,6 62,1 +7,4% +7,4% Total 178,2 136,2 +30,9% +10,6%

* Données non auditées

Aubay réalise au premier trimestre 2026 un chiffre d'affaires consolidé de 178,2 M€, en hausse de +30,9% par rapport au premier trimestre 2025, dont + 10,6% à périmètre constant, un niveau supérieur aux attentes du groupe.

Cette performance traduit une amélioration généralisée de la demande, combinée à une bonne dynamique commerciale, un taux d'activité élevé et des effets prix favorables sur l'ensemble des principales zones géographiques.

Aubay bénéfice à plein de l'élargissement de son portefeuille clients grâce notamment à l'intégration de Solutec et aux gains de nombreux nouveaux référencements et projets. Parmi les domaines porteurs, l'IA for IT s'impose notamment comme une composante stratégique de nos offres contribuant à notre développement et à nos succès commerciaux.

La croissance a été réalisée dans les secteurs clés ciblés par le groupe : les services financiers, l'énergie et les utilities, l'industrie et les transports.

En France, Aubay enregistre une forte progression de son chiffre d'affaires à 111,6 M€ , en hausse +50,5% dont +13,3% de croissance interne . Grace à son positionnement et à la reconnaissance de son expertise, le nombre de projets gagnés augmente significativement. La France reste un pilier dans la croissance interne du groupe.

A l'international , le chiffre d'affaires atteint 66,6 M€ en hausse purement organique de +7,4% .

La dynamique observée résulte du redémarrage de la croissance en Italie et de la poursuite de l'amélioration de la tendance sur la zone Ibérique. La demande est bien orientée et les effets prix sont également positifs.

Effectifs et indicateurs d'activité

Au 31 mars 2026, Aubay compte 9 274 collaborateurs , en augmentation nette de 225 recrutements sur le trimestre afin d'accompagner la croissance de l'activité.

Le taux d'activité progresse à 92,7% contre 92,4% un an plus tôt traduisant la bonne adéquation du recrutement à la demande.

Perspectives 2026 : confirmation de la reprise

Aubay constate, sur ses différents marchés, une accélération de la demande confirmant à ce stade la reprise amorcée courant 2025. Le début du second trimestre ne fait pas exception.

Dans ce contexte favorable, Aubay fait preuve de confiance et confirme ses objectifs annuels. L'avance constatée au premier trimestre doit se confirmer au cours des prochains mois. Les objectifs annuels feront l'objet d'une réévaluation, si nécessaire, à l'issue du deuxième trimestre.

Un chiffre d'affaires compris entre 676 et 690 M€ ce qui correspond à une croissance en données publiées de +12% à +15% et une croissance organique calculée de +3% à +5%,

Une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,0 et 9,5% contre 8 à 9% en 2025.

Publication du chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026, le 23 juillet 2026 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change

Variation en % T1 2026 Croissance organique +10,6% France +13,3% International +7,4% Impact des variations de périmètre +20,3% France +37,2% International - Croissance en données publiées +30,9% France +50,5% International +7,4%

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 9 274 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 601,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com