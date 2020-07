AUBAY : Chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2020 : 103,4 M EUR en croissance de +0,5%

En M€ T2 2020* T2 2019 Var. S1 2020* S1 2019 Var. Var. organique France 51,4 51,9 -1,0% 110,2 107,2 +2,7% -4,6% International 52,0 51,0 +2,0% 104,6 100,9 +3,7% +3,7% Total 103,4 102,9 +0,5% 214,8 208,1 +3,2% -0,6%

* Données non auditées

Aubay délivre une performance très solide au deuxième trimestre, avec un chiffre d'affaires de 103,4 M€ en hausse de +0,5% en données publiées et de -2,9% à périmètre comparable. Cette performance est nettement meilleure que celle anticipée à la fin du premier trimestre (pour rappel le chiffre d'affaires prévu était de 97 M€). Elle s'explique par la forte résilience des clients et des secteurs d'activité sur lesquels Aubay intervient, par le mix activité régie/centre de services, et enfin par une organisation efficace et agile, illustrée notamment par la mise en place très rapide du télétravail qui a permis de proposer une continuité d'activité dans ce contexte inédit.

Sur le semestre, le chiffre d'affaires atteint 214,8 M€ et ressort en croissance de +3,2%. Il est à noter la très belle performance de l'International qui enregistre une croissance à périmètre constant de +3,7%.

L'effectif s'élève à 6 411 collaborateurs à comparer à 6 236 à fin juin 2019 et aux 6 503 à fin décembre 2019. La baisse des effectifs, par rapport au 31 décembre, est la conséquence du gel des embauches décidé pendant cette période de manière prudente.

Le taux de productivité sur le semestre a été maintenu à un niveau élevé de 92,7% vs 92,5% un an plus tôt sur des bases comparables et hors activité partielle qui a concerné au maximum environ 4% de l'effectif.

La rentabilité opérationnelle d'activité semestrielle est attendue dans une fourchette comprise entre 8 et 8,5% du chiffre d'affaires, confirmant également la résilience du Groupe.

Perspectives pour le 3ème trimestre 2020

Même si la visibilité s'améliore, elle n'est pas encore suffisante pour établir des perspectives précises au-delà de 3 mois. La reprise progressive de l'activité, qui semble s'enclencher, devrait permettre la relance des embauches et donc la hausse des effectifs d'ici la fin de l'année.

Sur cette base, Aubay prévoit de réaliser un chiffre d'affaire au 3ème trimestre d'environ 99 M€ soit un chiffre d'affaires stable par rapport à 2019.

Publication des résultats du 1er semestre 2020, le 16 septembre 2020 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires: il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

S1 2020 Croissance organique -0,6% Impact des variations de périmètre +3,8% Croissance en données publiées +3,2%

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, significatifs, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 6 411 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2019, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 417,8M€.

Euronext, Compartiment B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP



