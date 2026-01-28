AUBAY : Chiffre d'affaires 2025 : 602 M EUR en hausse de +11,4% - Un excellent second semestre - Un contexte porteur pour 2026

En M€ T4 2025* T4 2024 Var. croissance Var. organique 12 mois 2025* 12 mois 2024 Var. croissance Var. organique France 106,1 72,0 +47,2% +8,3% 350,9 283,3 +23,9% +4,5% International 66,5 66,8 -0,4% -0,4% 250,8 257,0 -2,4% -2,4% Total 172,6 138,8 +24,3% +4,1% 601,7 540,3 +11,4% +1,2%

* Données en cours d'audit

FRANCHISSEMENT DU CAP DE 600 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2025

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires s'établit à 172,6 M€, en croissance de +24,3% traduisant la bonne contribution de Solutec et une amélioration significative de l'environnement opérationnel. La croissance organique ressort ainsi à +4,1% sur la période, dont une performance remarquable de +8,3% en France. L'international confirme sa robustesse, stable par rapport au niveau élevé de l'an dernier et en nette amélioration par rapport à la tendance enregistrée sur le premier semestre de l'exercice (-4,4%) 2025.

Cette excellente performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires 2025 à 601,7 M€, soit une hausse de +11,4% dont +1,2% en croissance organique, en amélioration progressive tout au long de l'exercice.

Au global, Aubay finit 2025 avec une performance parfaitement en ligne avec ses prévisions revues à la hausse en octobre dernier. Le second semestre marque une inflexion claire de la performance après deux années d'une gestion prudente axée sur l'adaptation des effectifs et la préservation des marges.

FRANCE : CROISSANCE INTERNE REMARQUABLE ET POURSUITE DE L'INTEGRATION DE SOLUTEC.

Le chiffre d'affaires annuel en France ressort à 350,9 M€ en hausse de +23,9 % dont +4,5% à périmètre constant dépassant ainsi les attentes du groupe. L'intégration de Solutec, effective depuis le 1 er juillet 2025, contribue à hauteur de 55 M€ à cette excellente performance.

Les marchés historiques de Aubay en services financiers et ses nouvelles positions dans les secteurs de l'énergie ou du transport alimentent une demande soutenue au profit de Aubay et lui permettent de surperformer significativement son marché de référence. Les prix de vente sont toujours correctement orientés.

L'intégration de Solutec se poursuit dans d'excellentes conditions. Les synergies commerciales permettent d'ores et déjà d'adresser des marchés difficilement accessibles auparavant. L'amélioration de l'efficacité organisationnelle contribue également à l'amélioration de la rentabilité de l'ensemble.

INTERNATIONAL : CONFIRMATION DE LA TENDANCE D'AMELIORATION DE LA CROISSANCE SUR LES ZONES IBERIQUES ET ITALIENNES.

À l'international, Aubay délivre sur le 4ème trimestre un volume d'affaires identique à celui de l'an passé (-0,4%). Cette performance est à mettre en regard d'un effet de base exigeant et traduit une nette amélioration de la tendance par rapport aux trimestres précédents (-4,4% à la fin du S1).

Seule l'activité de la zone Belux est impactée par la perte de positions auprès des instances européennes, non remplacées à ce stade par de nouveaux marchés.

A l'inverse, les zones italiennes et ibériques affichent une claire inflexion positive sur le second semestre en délivrant au dernier trimestre des croissances internes respectives de +2,8% et +2,2%.

Les efforts de restructuration en Italie, initiés voilà deux ans, portent progressivement leurs fruits, en couplant un retour à la croissance et la poursuite du redressement des marges.

Les activités ibériques profitent du dynamisme économique de la zone qui se traduit par une demande soutenue. Après un premier semestre 2025 en léger recul, la croissance au dernier trimestre est alimentée par un effet de prix positif et une reprise des recrutements nets.

EFFECTIFS ET INDICATEURS D'ACTIVITE.

Au 31 décembre 2025, Aubay comptait 9 049 collaborateurs . À périmètre constant, le quatrième trimestre est le deuxième meilleur trimestre de l'année en termes de recrutement net, confirmant ainsi une politique volontariste en la matière en phase avec l'amélioration du marché dans son ensemble.

Le taux d'activité atteint 92,1% au cours du 4ème trimestre , marqué par un léger retrait au regard des 92,7% de l'an passé mais reflète la bonne dynamique de recrutement jusqu'en toute fin d'année.

UNE MARGE OPERATIONNELLE D'ACTIVITE DANS LE HAUT DE LA FOURCHETTE ANNONCEE.

La marge opérationnelle devrait s'inscrire dans le haut de fourchette de l'objectif resserré à la hausse en fin de troisième trimestre entre 8,5% et 9,0%.

PERSPECTIVES 2026 : UN CONTEXTE DE NOUVEAU PORTEUR

Aubay observe le maintien d'une demande soutenue sur l'ensemble de ses principaux marchés, tant d'un point de vue sectoriel que géographique. Ce contexte permet de conserver un effet prix positif.

Les effectifs embarqués en ce début d'année s'inscrivent également en hausse par rapport à l'an passé, grâce à l'acquisition structurante de Solutec et une évolution positive à périmètre comparable. Le niveau d'inter-contrats est stable par rapport à l'an passé malgré l'intensification du recrutement réalisé au cours du deuxième semestre.

Le niveau de recrutement reste soutenu en ce début d'année 2026 permettant ainsi de compenser plus rapidement les départs constatés et l'impact traditionnel négatif lié au changement d'exercice.

Dans ce contexte favorable, Aubay aborde l'exercice 2026 avec une meilleure visibilité et anticipe une amélioration de ses perspectives :

Un chiffre d'affaires compris entre 676 et 690 M€ ce qui correspond à une croissance en données publiées de +12% à +15% et une croissance organique calculée de +3% à +5% contre 0 à 3% l'an passé,

Une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,0 et 9,5% contre 8 à 9% en 2025.

EVOLUTION PROGRAMMEE DE LA GOUVERNANCE.

Christian Aubert, Président Fondateur, non exécutif, a proposé au Conseil d'administration la transmission de la responsabilité de la Présidence du Conseil d'administration à l'issue de l'assemblée générale qui réunira les actionnaires le 12 mai 2026 à Philippe Rabasse, actuel Directeur Général et administrateur, qui l'a acceptée . Cette transmission, préparée depuis plusieurs années, sera entérinée par le Conseil à l'issue de l'AG de mai 2026.

Christian Aubert conservera sa fonction d'administrateur au sein du conseil de AUBAY SA tandis que Philippe Rabasse transmettra la direction opérationnelle du groupe au binôme représenté par Vincent Gauthier et David Fuks, dans la continuité des responsabilités qu'ils exercent déjà au sein du groupe depuis de nombreuses années.

Monsieur David Fuks, investi de la fonction de Directeur Général et Monsieur Vincent Gauthier, cumulant son mandat de Directeur Général Délégué et d'administrateur, s'attacheront à poursuivre le développement de Aubay dans le respect des valeurs fondatrices et du modèle qui assurent son succès.

Philippe Rabasse déclare : « Je tiens à remercier chaleureusement Christian pour le soutien indéfectible qu'il m'a toujours apporté durant toutes ces années. C'est une évolution logique de notre gouvernance, discutée et anticipée depuis quelques années. Je collabore étroitement avec David et Vincent depuis plus de 25 ans et leurs compétences et leur engagement constituent des atouts majeurs pour la poursuite du développement de Aubay. Cette transition intervient à un moment particulièrement favorable, avec l'intégration réussie de Solutec et des indicateurs orientés positivement. En tant que futur Président du Conseil, je resterai pleinement impliqué au quotidien pour les accompagner dans leurs missions »

Prochain rendez-vous : Publication des résultats de l'exercice 2025, le mercredi 18 mars après bourse.

Agenda financier 2026

Agenda Financier 2026/2027 Date Chiffre d'affaires T1 2026 Mercredi 29/04/2026 Chiffre d'affaires T2 2026 Jeudi 23/07/2026 Résultats S1 2026 Mercredi 16/09/2026 Réunion analystes financiers Jeudi 17/09/2026 Chiffre d'affaires T3 2026 Mercredi 28/10/2026 Chiffre d'affaires T4 2026 Mercredi 27/01/2027 Résultats annuels 2026 Mercredi 17/03/2027 Réunion analystes financiers Jeudi 18/03/2027

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

Variation en % Cumul

12 mois 2025 Croissance organique +1,2% France +4,5% International -2,4% Impact des variations de périmètre +22,9% France +19,4% International - Croissance en données publiées +24,1% France +23,9% International -2,4%

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, significatifs, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

Avertissement

Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives reposant sur des hypothèses et estimations de la Direction de la Société à la date de publication. Ces informations comportent des risques et incertitudes pouvant entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux anticipés. Aucune garantie ne peut être donnée quant à leur réalisation

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 9 049 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 602 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com

