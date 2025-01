AUBAY : Chiffre d'affaires 2024 de 540,3 M EUR : objectif atteint - Croissance organique de +3,3% au second semestre 2024

En M€ T4 2024* T4 2023 Var. 2024* 2023 Var. France 72,0 71,9 +0,2% 283,3 280,5 +1,0% International 66,8 63,6 +5,1% 257,0 253,6 +1,3% Total 138,8 135,5 +2,5% 540,3 534,1 +1,2%

* Données en cours d'audit

Aubay publie un chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2024 de 540,3 M€, en hausse organique de +1,2%, dont +3,3% au cours du second semestre. Ce chiffre d'affaires s'inscrit dans la fourchette annoncée en début d'exercice. Cette performance en ligne avec les attentes s'appuie sur un taux de productivité des consultants en hausse de 0,9 point à 93,7% et sur la poursuite de la hausse des prix de vente, qui ont compensé le léger recul de l'effectif, un peu plus marqué à l'international qu'en France.

Le chiffre d'affaires annuel en France ressort à 283,3 M€ en hausse de +1,0 % en ligne avec nos attentes. Dans un contexte global de marché toujours empreint de prudence de la part des nombreux donneurs d'ordre, les principaux secteurs de prédilection de Aubay, banque, finance et assurance, font preuve de résilience. Le taux d'activité est demeuré quasi stable en France tandis que l'effet prix positif a permis d'atténuer le léger recul de l'effectif.

À l'international, la performance de croissance organique à +5,1% sur le 4ème trimestre est remarquable. Aubay a bénéficié d'un effet calendaire favorable et d'une nette amélioration de la performance en Italie. Globalement, le portefeuille client, à l'international est comme en France équilibré et assez peu exposé aux secteurs économiques les plus sensibles à la conjoncture. La progression du taux de productivité et l'effet prix contribuent positivement à cette croissance trimestrielle.

Les efforts de restructuration en Italie commencent à porter leurs fruits puisqu'après une stabilisation du chiffre d'affaires trimestriel aux alentours de 25/26 M€ depuis plusieurs trimestres, la croissance au 4ème trimestre est ressortie à +8% portée par un effet calendaire très favorable, l'amélioration du taux de productivité et la reprise de la hausse des effectifs productifs en fin d'année 2024.

La zone ibérique est en croissance sur l'année grâce également à la bonne orientation du taux de productivité et des prix qui compense le recul du début de l'année de l'effectif productif, désormais stabilisé.

Une marge opérationnelle d'activité dans le milieu de fourchette

La marge opérationnelle devrait s'inscrire en ligne avec la performance de l'an passé et dans le milieu de fourchette de l'objectif fixé du début d'année 2024 entre 8,5% et 9,5%.

Prudence sur les recrutements dans un marché plus exigeant

Dans l'ensemble des zones, l'augmentation du niveau d'exigence observée chez les clients et la volonté de la préservation des marges conduisent Aubay à une gestion prudente de ses recrutements.

Au cours du 4ème trimestre, le recrutement net est en hausse de 43 collaborateurs ce qui inverse la tendance constatée au cours des trois premiers trimestres. Le Groupe démarre ainsi l'exercice avec un effectif de 7 483 collaborateurs (vs 7 779 au 31 décembre 2023).

Perspectives 2025 : Stabilité de la performance dans l'attente d'un redémarrage du marché

Le contexte de marché dans lequel évolue Aubay en ce début d'année est inchangé par rapport à 2024. Les projets demeurent relativement nombreux soutenus par la poursuite des tendances de fond dictées par les évolutions technologiques et les impacts règlementaires. Le manque de visibilité macroéconomique peut toutefois amener certains acteurs à demeurer conservateurs dans leurs stratégies d'investissements IT.

Dans ces conditions, toujours porté par l'amélioration du taux de productivité et l'effet prix, Aubay devrait poursuivre sa trajectoire de croissance en 2025 en visant :

une croissance organique entre 0 et +3%, soit un chiffre d'affaires compris dans une fourchette de 540 à 556 M€ ;

une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8,5 et 9,5%.

Prochain rendez-vous : Publication des résultats de l'exercice 2024, le 19 mars 2025 après bourse.

Agenda financier 2025

Agenda Financier 2025/2026 Date Chiffre d'affaires T1 2025 Mercredi 23/04/2025 Chiffre d'affaires T2 2025 Mercredi 23/07/2025 Résultats S1 2025 Mercredi 17/09/2025 Réunion analystes financiers Jeudi 18/09/2025 Chiffre d'affaires T3 2025 Mercredi 22/10/2025 Chiffre d'affaires T4 2025 Mercredi 28/01/2026 Résultats annuels 2025 Mercredi 18/03/2026

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, significatifs, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 483 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com