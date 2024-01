AUBAY : Chiffre d'affaires 2023 de 534,1 M EUR en croissance organique de +4,0%

En M€ T4 2023* T4 2022 Var. 2023* 2022 Var. France 71,9 70,1 +2,6% 280,5 263,4 +6,5% International 63,6 64,0 -0,7% 253,6 250,1 +1,4% Total 135,5 134,1 +1,0% 534,1 513,5 +4,0%

* Données en cours d'audit

Aubay publie un chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2023 de 534,1 M€, en hausse purement organique de 4,0%. Ce chiffre d'affaires s'inscrit finalement en milieu de la fourchette annoncée en octobre et tire profit d'un quatrième trimestre qui a vu plusieurs paramètres s'améliorer par rapport au T2 et T3 : taux de productivité des consultants de nouveau au-dessus de 93%, baisse des inter-contrats et reprise d'une légère hausse des effectifs.

Le chiffre d'affaires annuel en France ressort à 280,5 M€ en hausse de +6,5 % à périmètre constant. Cette bonne performance reste supérieure au marché de référence. Le marché français, bien qu'affecté par un contexte de prudence et de contrôle des budgets d'investissements, a continué d'offrir des opportunités et un volume d'appels d'offres, certes inférieurs à 2022, mais bien supérieurs à ce qu'ils étaient en 2021.

À l'international, si la demande, comme en France, a été globalement pénalisée par l'attentisme dans l'investissement et certaines décisions de réductions de dépenses, l'ensemble des zones d'activités délivre néanmoins une croissance organique de +1,4% pour un chiffre d'affaires de 253,6 M€.

La zone ibérique réalise au global une performance de belle facture et les importants efforts d'adaptation déployés jusqu'au T3 ont permis de baisser le nombre d'inter-contrats au cours du T4.

La zone belgo-luxembourgeoise a profité de la stabilité qu'offre son exposition aux marchés publics, en particulier européens, pour contribuer à la croissance du groupe.

La zone italienne a quant à elle poursuivi ses efforts importants visant à stabiliser son activité ainsi qu'à améliorer ses marges en poursuivant la revue stratégique de ses opérations et principaux secteurs d'exposition.

Une marge opérationnelle d'activité dans le haut de la fourchette révisée.

Comme annoncé courant octobre 2023, le TACE a renoué avec des taux supérieurs à 93% dès la fin du mois de septembre, après un été clairement décevant sur ce thème.

Le quatrième trimestre a permis l'atteinte d'un TACE de 93,3% et limite le recul du TACE sur l'année à 92,8% (recul de 2,2 points par rapport à 2022).

Malgré le contexte, les prix de vente ont pu croître sur toutes les zones d'activité (à l'exception de l'Italie) permettant au groupe de contenir les pressions inflationnistes qui persistent sur ses coûts salariaux.

En conséquence, la marge opérationnelle d'activité est attendue en haut de la fourchette annoncée courant octobre, à savoir entre 8 et 9%.

Un effectif stabilisé

Après deux trimestres consécutifs de baisse mesurée, la tendance s'est inversée au cours du quatrième trimestre avec le retour à une légère hausse des effectifs (+41 collaborateurs).

On observe sur toutes les zones, une légère baisse du turnover des effectifs.

L'effectif de fin d'année s'établit ainsi à 7 779 collaborateurs, un nombre équivalent à ce qu'il était en début d'exercice.

Perspectives 2024 : des signaux encourageants dans un contexte toujours incertain

Le marché en ce début d'année 2024 ressemble à celui rencontré en 2023. Les signes d'attentisme voire de recherches d'économies sont toujours présents chez plusieurs clients. Les opportunités demeurent toutefois nombreuses et les projets de digitalisation continuent de nécessiter un accompagnement technique et des expertises pointues.

Le premier trimestre sera affecté par un effet calendaire défavorable (-1 jour facturable) tandis que l'exercice 2024 dans son ensemble bénéficiera d'un effet calendaire favorable (+1 ou 2 jours selon les zones géographiques).

Aubay reste prudent avec un objectif toujours très clair de préserver ses marges et anticipe à ce jour :

Une croissance organique comprise entre 0 et +3%, soit un chiffre d'affaires dans une fourchette de 534 à 550 M€ ;

Une marge opérationnelle d'activité à un niveau identique à 2023 ;

Prochain rendez-vous : Publication des résultats de l'exercice 2023, le 20 mars 2024 après bourse.

Agenda financier 2024

Agenda Financier 2024/2025 Date Chiffre d'affaires T1 2024 Mercredi 24/04/2024 Chiffre d'affaires T2 2024 Mercredi 24/07/2024 Résultats S1 2024 Mercredi 18/09/2024 Réunion analystes financiers Jeudi 19/09/2024 Chiffre d'affaires T3 2024 Mercredi 23/10/2024 Chiffre d'affaires T4 2024 Mercredi 22/01/2025 Résultats annuels 2024 Mercredi 19/03/2025

Glossaire :

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, significatifs, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

