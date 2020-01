AUBAY : Chiffre d'affaires 2019 : 417,8 M EUR - Croissance organique de +4,3% - Chiffre d'affaires 4ème trimestre : 110,4 M EUR

En M€ T4 2018 T4 2019* Var. 2018 2019* Var. France 56,3 55,0 -2,3% 207,1 213,7 +3,2% International 52,6 55,4 +5,4% 193,5 204,1 +5,4% Total 108,9 110,4 +1,4% 400,6 417,8 +4,3%

* Données en cours d'audit

Un nouvel exercice de performance

En 2019, Aubay a réalisé un exercice de très bonne facture, avec des indicateurs de performance tous bien orientés. La croissance organique annuelle s'est inscrite sur un niveau dynamique de 4,3%, malgré une base de comparaison élevée et des facteurs exogènes (calendrier, transport) ponctuellement défavorables au 4ème trimestre en France. La rentabilité opérationnelle se situera à nouveau parmi les meilleures du secteur et la génération de cash est en sensible amélioration. L'attractivité du Groupe s'est également confirmée, illustrée par la hausse des effectifs et par la reprise de la croissance externe avec l'acquisition de Quantic en fin d'année.

Un bon 4ème trimestre à l'International, mais impacté en France par les difficultés de déplacement en région Parisienne

Aubay a réalisé un excellent dernier trimestre à l'international en dépassant tous ses objectifs, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou en termes de recrutement. L'activité commerciale a également été soutenue sur tous les pays de l'Europe du sud avec beaucoup d'ouvertures de nouveaux clients et des gains d'affaires significatifs dans tous les secteurs d'activité (Telco, Banque, Assurance, Industrie).

En France, le dynamisme de l'activité n'a pas permis de compenser totalement d'une part, un jour de facturation en moins sur le trimestre (impact de -1,5%) et d'autre part, les difficultés de transport au mois de décembre en Ile-de-France où le groupe réalise 95% de son chiffre d'affaires. L'impact sur la marge de ces éléments est, par contre, peu significatif. Ces perturbations ont rendu également les activités de recrutement et commerciales plus complexes en décembre.

Des effectifs en augmentation

Les effectifs ont augmenté de 180 collaborateurs durant les 3 derniers mois pour atteindre 6 503 au 31 décembre 2019, incluant les effectifs de Quantic, à comparer à 6 166 fin décembre 2018.

Le taux de productivité sur l'ensemble de l'exercice a été maintenu à un niveau élevé de 92,5% vs 93,3% en 2018.

La marge opérationnelle d'activité de 2019 au milieu de la fourchette des objectifs

L'objectif de marge opérationnelle d'activité était fixé dans une fourchette de 9,5% à 10,5%. Le groupe anticipe d'ores et déjà que celle-ci, se situera dans le milieu de l'objectif, soit autour de 10%.

Perspectives

L'activité reste dynamique et bien orientée en ce début d'année 2020, portée par une demande soutenue de la part des principaux clients.

Pour l'exercice 2020, Aubay vise un objectif de chiffre d'affaires de 450 M€ soit une hausse de 8%.

L'objectif de marge opérationnelle d'activité pour 2020 sera donné comme chaque année lors de la publication des résultats annuels le 25 mars 2020.

Publication des résultats annuels de l'exercice 2019, le 25 mars 2020 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires: il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, significatifs, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 6 500 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2019, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 417,8 M€.

Euronext, Compartiment B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP



Contacts

Alexandra Prisa - Actus Finance - Tel.: +33 (0)1 53 67 36 90 - Email: aprisa@actus.fr

David Fuks - Directeur Général Délégué - Direction Financière - Tél. 01 46 10 67 67 - Email : dfuks@aubay.com