AUBAY : Aubay sur le podium Gaïa Research 2021 !

Les lauréats de la 13ème campagne Gaïa Research ont été dévoilés mardi 19 octobre 2021.

En 2021, Aubay monte sur le podium et se classe à la 3ème position dans la catégorie des entreprises réalisant un chiffre d'affaires entre 150 M€ et 500 M€.

Le classement Gaïa distingue les 70 meilleures PME et ETI françaises en termes de performances environnementales, sociales et en matière de gouvernance, Aubay y contribue depuis son lancement, en 2009.

Ce résultat récompense les efforts constants consentis par le groupe depuis 2004, année de son adhésion au Global Compact des Nations Unies et qui se structurent désormais autour de trois axes, déclinés chacun par des objectifs quantifiés présentés ci-dessous.

Réduire notre impact environnemental en améliorant notre empreinte carbone et en adoptant une démarche Green IT.

Atteindre zéro émission nette en 2030

Alimenter 60% des sites du groupe par de l'électricité renouvelable en 2025

Réduire de 15% notre consommation d'électricité en 2025 par rapport à 2018

Valoriser 100% de nos déchets d'équipements électriques et électroniques en 2025

Réduire de 15% notre consommation de papier en 2025 par rapport à 2018

Être un employeur responsable en attirant des talents et en soignant notre marque employeur, en fidélisant nos collaborateurs, en assurant leur bien-être et en garantissant l'égalité des chances.

Dépasser chaque année 80% d'embauches de nos stagiaires en fin d'études

Atteindre 40% de femmes au sein des effectifs de management en 2025

Atteindre 3,5% de taux d'emploi de personnes en situation de handicap en France en 2025

Construire des partenariats à impacts positifs en assurant la qualité de service, en menant des achats responsables, en nouant des partenariats solidaires et en agissant pour l'inclusion numérique.

Couvrir 90% de nos sites par la certification ISO 9001 en 2025

Faire signer notre charte Achats Responsables à 100% de nos fournisseurs stratégiques en 2025

Aligner 60% de nos partenariats à impact sociétal sur le numérique responsable en France en 2025

Nouer une relation de proximité avec des acteurs du secteur du travail protégé et adapté en France en 2025

« Nous nous réjouissons de faire partie du podium Gaïa Research cette année en obtenant la 3ème place au classement. Aubay est engagé depuis plus de 17 ans sur les thématiques RSE et a pour ambition de renforcer encore son implication sur les prochaines années. L'engagement pris cette année sur 12 objectifs annoncés à moyen terme est une nouvelle preuve que Aubay porte des ambitions fortes en matière de RSE, pleinement ancrées dans sa stratégie. En tant qu'acteur référent des Services du Numérique, nous souhaitons notamment poursuivre nos efforts collectifs en adoptant une démarche Green IT. » déclare Philippe Rabasse, Directeur Général Aubay Groupe

Consultez la déclaration de performance extra-financière 2020 de Aubay aux pages 55 à 91 du DEU 2020, en cliquant ici.

Pour consulter le Guide Qualité RSE Aubay 2021, cliquez-ici.

