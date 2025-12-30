 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aubay annule des actions auto-détenues
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 07:45

Le groupe de services informatiques Aubay indique que son conseil d'administration a décidé de réduire le capital social par voie d'annulation de 96 142 actions auto-détenues représentant environ 0,75% du capital social (avant la réduction de capital).

Cette opération, effective au 29 décembre, fait suite aux rachats d'actions intervenus entre le 22 septembre et le 24 décembre 2025 dans le cadre de la politique de retour à l'actionnaire. Le capital social d'Aubay est désormais divisé en 12 738 465 actions.

Entreprise de services numériques comptant 8999 collaborateurs dans 7 pays européens (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni), Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 millions d'euros en 2024.

Valeurs associées

AUBAY
56,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Meta est visible au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris
    Meta va racheter la start-up chinoise d'IA Manus
    information fournie par Reuters 30.12.2025 09:07 

    Meta a déclaré lundi son intention d'acquérir la start-up d'intelligence artificielle Manus, fondée par des entrepreneurs chinois, ‍alors que le géant technologique accélère l’intégration de capacités avancées d’IA dans l’ensemble de ses plateformes. Les termes ... Lire la suite

  • La bourse Euronext est photographiée dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Stabilité en vue en Europe, volumes faibles et pression sur la "tech"
    information fournie par Reuters 30.12.2025 09:04 

    par Blandine Henault Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note stable mardi à l'ouverture, dans un contexte de marché marqué par un volume d'affaires faible en cette fin d'année et par des prises de bénéfices sur le compartiment de la technologie. ... Lire la suite

  • ( AFP / ADEK BERRY )
    Meta met la main sur l'agent IA Manus développé par une startup chinoise
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.12.2025 08:58 

    Le géant américain de la tech Meta a annoncé lundi l'acquisition de Manus, populaire agent d'intelligence artificielle (IA) développé par la startup chinoise Butterfly Effect --aujourd'hui basée à Singapour--, à l'heure où s'exacerbe la rivalité technologique entre ... Lire la suite

  • GETLINK : Le mouvement reste haussier
    GETLINK : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 30.12.2025 08:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank