Aubay affiche une marge opérationnelle de 9,2% en 2024

(AOF) - Aubay affiche en 2024 une marge opérationnelle d’activité de 9,2% "dans la fourchette haute des perspectives annoncées en début d’année" contre 8,9% en 2023. Cette société de services informatiques souligne que, malgré un contexte marqué par un ralentissement du marché, elle a su tirer son épingle du jeu en améliorant son résultat opérationnel d’activité pour atteindre 45,9 millions d'euros, soit une hausse de 4,6%. Le chiffre d'affaires 2024, déjà publié, ressort à 540,3 millions d'euros, en hausse organique de 1,2%, avec une croissance de 1% en France et de 1,3% à l’international.

Le Conseil d'Administration, constatant le maintien d'une solide performance et une trésorerie importante, a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 6 mai 2025 un dividende de 1,30 euro par action au titre de 2024, en hausse de 8,3%.

Les cash-flows générés par l'activité ont atteint un niveau exceptionnel de 55,0 millions d'euros (contre 41,5 millions d'euros en 2023) permettant à la trésorerie nette de s'établir au-delà des anticipations du groupe, à 112,0 millions d'euros hors IFRS 16, après des versements de dividende de 15,6 millions d'euros et des rachats d'actions propre pour un montant de 12,6 millions d'euros (dont 271 591 actions annulées le 27 décembre 2024).

"Dans l'attente d'une accélération des dépenses sur ses marchés, et compte tenu d'un effet calendaire défavorable en 2025, en particulier au premier semestre", Aubay estime qu'une approche prudente du contexte lui permet d'anticiper une croissance organique entre 0 et +3%, soit un chiffre d'affaires compris dans une fourchette de 540 à 556 millions d'euros, avec une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8,5 et 9,5%.

