Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Au Yémen, gouvernement et séparatistes appliquent l'accord de Riyad - coalition saoudienne Reuters • 10/12/2020 à 14:37









DUBAI, 10 décembre (Reuters) - La coalition militaire menée par l'Arabie saoudite au Yémen a déclaré que la mise en oeuvre de l'accord de Riyad destiné à réunir ses alliés yéménites débuterait jeudi par le redéploiement de troupes dans le sud du pays avant l'annonce d'un nouveau partage du pouvoir. Conclu à la fin de l'année dernière, l'accord s'emploie à rapprocher le Conseil de transition du Sud et le gouvernement, qui entretiennent des relations difficiles bien qu'ils luttent dans le même camp face aux rebelles houthis dans le conflit qui déchire le Yémen depuis plus de cinq ans. La coalition saoudienne a indiqué dans un communiqué qu'elle commencerait ainsi à superviser jeudi le partage du pouvoir dans la province d'Abyan, soulignant qu'un consensus avait été atteint sur la formation d'un nouveau cabinet de 24 ministres, avec la participation des séparatistes du Sud, basés à Aden. Le conflit, largement considéré dans la région comme une guerre par procuration entre l'Arabie saoudite et l'Iran, a coûté la vie à plus de 100.000 personnes et provoqué ce que les Nations Unies considèrent comme la pire crise humanitaire au monde. Les rebelles chiites houthis, qui détiennent la capitale et les grands centres urbains du Yémen depuis la fin 2014, disent quant à eux se battre contre un système corrompu. (Ghaida Ghantous ; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.