Au sein de la communauté de l'IA, certains investisseurs anticipent un ralentissement de la croissance des dépenses des hyperscalers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* UBS prévoit un ralentissement de la croissance des dépenses d'investissement des hyperscalers, qui devrait s'établir à 25 % en 2027 et à 6 % en 2028

* Une enquête menée en juillet par Bank of America a révélé que 82 % des personnes interrogées considéraient les semi-conducteurs comme le trade le plus suracheté du marché

* Les données de Morningstar ont montré que les fonds axés sur les puces électroniques ont enregistré des entrées nettes record de 10 milliards de dollars jusqu'en mai

par Danilo Masoni

La hausse parabolique des fabricants de puces d’IA a rencontré des turbulences en raison des inquiétudes concernant les valorisations et la pérennité de leurs revenus exceptionnels. Certains investisseurs se positionnent discrètement en prévision d’un ralentissement de ce boom des dépenses, qui avoisine le billion de dollars, et qui pourrait profiter aux hyperscalers qui en assument le coût.

Pendant la majeure partie des deux dernières années, c’est la tendance inverse qui a prévalu: les investisseurs se sont rués sur les entreprises de semi-conducteurs et d’infrastructures, partant du principe que Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O , Alphabet

GOOGL.O et Meta META.O continueraient d’accélérer leurs dépenses pour le déploiement de centres de données.

Mais ces dépenses semblent désormais appelées à ralentir: selon les estimations d’UBS, les dépenses d’investissement des hyperscalers augmenteront de 76 % cette année pour atteindre 673 milliards de dollars, mais ne progresseront que de 25 % l’année prochaine et de seulement 6 % en 2028.

Certains gérants actifs ont déjà réduit leur exposition aux valeurs du secteur des semi-conducteurs et se tournent vers les actions des hyperscalers, qui ont fortement sous-performé par rapport à la remontée des fabricants de puces. Ils s’intéressent également aux valeurs du secteur des logiciels et aux secteurs censés bénéficier de l’adoption de l’IA, tels que la finance et la santé.

« Dès qu’ils cesseront d’augmenter leurs dépenses d’investissement, ce sera sans aucun doute un soulagement pour les hyperscalers et un signal négatif pour le secteur des semi-conducteurs », a déclaré Alexis Bossard, gérant de portefeuille actions internationales chez Edmond de Rothschild Asset Management, qui a déjà réduit son exposition aux valeurs des semi-conducteurs, qu’il juge désormais trop chères par rapport aux attentes.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX , dont les principales positions comprennent Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O , Micron MU.O , ASML ASML.AS et TSMC 2330.TW , a plus que doublé au cours de l’année écoulée, malgré une baisse de près de 18 % par rapport à son plus haut niveau atteint en juin, contre une hausse de 11 % de l’indice S&P 500 à pondération égale

.EWGSPC , ou un gain de 8 % de l’indice européen STOXX 600, peu exposé à l’IA .STOXX .

L’enquête menée en juillet par Bank of America auprès des gestionnaires de fonds a révélé que 82 % d’entre eux considéraient les semi-conducteurs comme le secteur le plus suracheté et qu’aucun n’avait déclaré détenir de position courte sur ce secteur.

La question se pose de savoir comment se positionner si les dépenses en IA restent solides, mais ne progressent plus assez rapidement pour soutenir les attentes inhérentes au secteur des infrastructures d’IA.

M. Bossard a renforcé son exposition à Amazon et privilégie des domaines tels que le refroidissement par liquide, la cybersécurité et certaines sociétés de logiciels. « Nous sommes actuellement largement sous-exposés aux semi-conducteurs. »

Alberto Conca, directeur des investissements chez LFG+ZEST, a fortement réduit ses positions sur les fabricants de puces mémoire et d’équipements, tout en renforçant celles sur les hyperscalers et les valeurs du secteur de la santé, et a étayé ce point de vue en achetant des options de vente sur certaines valeurs du secteur des semi-conducteurs.

Après avoir financé le déploiement initial de l’IA sur leurs propres fonds, les hyperscalers se tournent de plus en plus vers des financements externes, ce qui soulève des questions quant à savoir si les pressions des marchés financiers pourraient à terme freiner la croissance des dépenses.

Le marché de la dette d’entreprise a absorbé cette année des milliards d’émissions des géants de la tech, et les investisseurs s’en sont, jusqu’à récemment, arrachés.

Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo, note que les ratios de couverture, qui mesurent la demande des investisseurs pour les obligations proposées par rapport à l’offre, sont tombés en dessous de 2 en juillet, contre près de 5 en février.

En juin, la Banque des règlements internationaux (BRI), basée à Bâle , a averti que des rendements décevants pourraient déclencher un retrait soudain des financements et transformer le boom des dépenses d’investissement en une crise prolongée.

« Les flux de trésorerie commencent à être presque entièrement absorbés par les dépenses d’investissement », a déclaré M. Conca, estimant que les hyperscalers feront preuve de plus de discipline en matière de croissance de leurs dépenses.

Dans ce contexte, Empirical Research souligne un décalage croissant entre la modération de la croissance des dépenses d’investissement et les prévisions de chiffre d’affaires élevées pour les fabricants de puces et autres fournisseurs d’infrastructures d’IA, ce qui laisse entendre qu’il faudra faire des concessions.

« Soit la trajectoire des dépenses d’investissement des hyperscalers sera à nouveau revue à la hausse, soit la croissance du chiffre d’affaires prévue pour leurs fournisseurs devra provenir d’ailleurs », a-t-il déclaré.

Madeleine Ronner, gestionnaire de portefeuille senior chez DWS, s’attend à ce que les commentaires des hyperscalers lors de la saison des résultats continuent de soutenir la poursuite des investissements.

« Ce serait une surprise si ce n’était pas le cas », a-t-elle déclaré, soulignant également que les prévisions des acheteurs concernant les dépenses pour 2027 restent nettement supérieures aux estimations des analystes.

DWS a pris quelques bénéfices sur les valeurs des semi-conducteurs après leur forte progression, mais reste surpondéré sur le secteur, et certains fonds ont renforcé leur exposition aux secteurs de l’industrie et des équipements électriques à la suite du recul.

L’opposition locale croissante aux centres de données américains pourrait également freiner la croissance des dépenses. Selon des estimations empiriques, environ 70 % des projets se heurtent à une certaine opposition.

Mardi, New York est devenu le premier État américain à suspendre la construction de nouveaux centres de données de grande envergure, en imposant un moratoire d’un an alors que les inquiétudes grandissent quant au fait que ces installations, moteurs du boom de l’IA, font grimper les coûts énergétiques, mettent à rude épreuve les ressources en eau et pèsent sur les communautés locales.

Pour autant, l’appétit des investisseurs pour les infrastructures d’IA reste fort. Les données de Morningstar montrent que les fonds axés sur les puces électroniques ont attiré des entrées nettes record de 10 milliards de dollars jusqu’en mai.

Jurrien Timmer, directeur de Global Macro chez Fidelity Investments, affirme que la demande en capacité de calcul est solide et que la volatilité récente pourrait bien n’être qu’un nouveau mouvement de consolidation.

Il a comparé les récents reculs aux corrections périodiques observées lors des précédents booms technologiques, soulignant que les valeurs phares de la bulle Internet de la fin des années 1990 avaient subi des baisses répétées de 20 à 30 % avant de reprendre leur ascension.

« Le scénario de l’IA est bien connu, il se poursuit, et les résultats continuent de soutenir cette tendance », a déclaré M. Timmer.

Il estime néanmoins que les investisseurs devraient diversifier leurs placements, soulignant que les secteurs bénéficiant de l’adoption de l’IA, tels que la finance, pourraient prendre de plus en plus d’importance aux côtés de ceux qui profitent du développement de l’IA.

« Je souhaite participer à cet essor, mais je veux également me protéger au cas où celui-ci serait excessif », a déclaré M. Timmer.