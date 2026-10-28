Au Royaume-Uni, Healey propose un accès plus rapide au réseau pour les principaux centres de données dans le cadre d'une offensive en faveur de l'IA

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(Refonte et ajout de détails tout au long du texte)

par Sam Tabahriti

La Grande-Bretagne a annoncé mercredi un plan accéléré pour les centres de données d’importance stratégique, offrant des raccordements prioritaires au réseau électrique et un soutien à la planification afin de renforcer la capacité de calcul en matière d’IA et d’empêcher que des données sensibles relatives à la défense et à la santé ne soient traitées à l’étranger.

Les gouvernements considèrent de plus en plus l’accès à la puissance de calcul comme une priorité stratégique en raison de l’importance de l’IA pour la croissance économique, les services publics et la sécurité nationale.

La Grande-Bretagne, qui est le troisième marché mondial de l’IA après les États-Unis et la Chine, estime qu’elle doit tripler la capacité de ses centres de données dédiés à l’IA d’ici 2030 pour éviter de devenir trop dépendante des infrastructures étrangères.

Le ministre des Finances, John Healey, a annoncé la mise en place d’un « British Data Centre Covenant » (pacte britannique sur les centres de données), qui impose aux opérateurs d’investir dans les communautés locales, de créer des emplois et de protéger les ressources en eau en échange de raccordements prioritaires au réseau électrique et, si nécessaire, de l’autorisation de construire des installations de production d’électricité sur site.

Il a déclaré que l’objectif était de maintenir en Grande-Bretagne le traitement par IA des données sensibles relatives à l’armée et aux services publics.

« Lorsque le NHS (National Health Service) utilise l’IA pour soigner des patients, nous voulons que ces données restent ici. Lorsque nos forces armées utilisent l’IA pour assurer notre sécurité, nous voulons que ces données restent ici », a déclaré Healey devant le Parlement dans le cadre de la présentation de son budget annuel.

LES LIMITATIONS EN MATIÈRE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE FREINENT LES INVESTISSEMENTS DANS LES CENTRES DE DONNÉES

La Grande-Bretagne a cherché à se positionner comme une destination de choix pour les investissements dans l’IA, mais les dirigeants du secteur et les développeurs ont déjà souligné que les retards dans les raccordements électriques constituaient un obstacle majeur aux nouveaux projets de centres de données.

Alors que la Grande-Bretagne abrite le plus grand marché de centres de données d’Europe occidentale, avec plus de 520 installations, le gouvernement affirme qu’une grande partie de cette infrastructure n’est pas encore adaptée aux charges de travail très gourmandes en énergie requises par les systèmes d’IA avancés.

Au début du mois, Microsoft a abandonné ses projets d’implanter dans l’Essex un projet phare de centre de données Nscale, soutenu par Nvidia, après que des retards dans le raccordement au réseau ont repoussé la date prévue de mise en service de l’alimentation électrique aux années 2030.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du programme des « zones de croissance de l’IA », conçu pour accélérer les autorisations d’urbanisme et les raccordements électriques destinés aux infrastructures d’IA, et qui a généré 28,2 milliards de livres sterling d’investissements, selon le gouvernement.