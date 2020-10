Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Au Portugal, retour au confinement dans la majeure partie du pays Reuters • 31/10/2020 à 21:08









LISBONNE, 31 octobre (Reuters) - Le gouvernement portugais a annoncé samedi de nouvelles mesures de confinement à partir du 4 novembre dans la majeure partie du pays. Le Premier ministre, Antonio Costa, a déclaré que ces mesures s'appliqueraient dans 121 municipalités, parmi lesquelles figurent les régions de Lisbonne et Porto. Leurs habitants ne pourront sortir de chez eux que pour aller travailler, se rendre dans un établissement scolaire ou faire des achats essentiels. Les entreprises sont appelées à passer au télétravail. Les zones concernées regroupent environ 70% de la population portugaise, qui avoisine 10 millions de personnes. (Andrei Khalip, Marc Angrand)

