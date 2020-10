Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Au moins vingt-cinq morts après un typhon au Vietnam, des disparus Reuters • 29/10/2020 à 05:29









HANOI, 29 octobre (Reuters) - Le Vietnam a déployé des centaines de soldats jeudi à la recherche de survivants après des glissements de terrain provoqué par l'un des plus forts typhons que la région ait connu depuis des décennies. Les glissements de terrain, qui se sont produit dans la province de Quang Nam au centre du pays, ont fait treize morts et quarante disparus. Depuis le début du mois d'octobre, le Vietnam a été frappé par des tempêtes, de fortes pluies et des inondations. Le gouvernement a déclaré que le typhon avait laissé des millions de personnes sans électricité et endommagé 56.000 habitations. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des villages inondés et des routes bloquées par des débris, des arbres renversés ou des glissements de terrain. (Phuong Nguyen et Neil Jerome Morales; version française Camille Raynaud)

