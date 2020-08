Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Au moins neuf pays de l'UE prêts à sanctionner la Biélorussie Reuters • 14/08/2020 à 14:22









(Actualisé avec déclaration du MAE autrichien) BRUXELLES, 14 août (Reuters) - Au moins neuf des 27 pays de l'Union européenne et la Commission ont appelé à l'adoption de sanctions contre la Biélorussie après l'élection présidentielle contestée du 9 août et la répression des manifestations des derniers jours, avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE vendredi. Toute décision sur l'instauration de sanctions nécessite l'unanimité. La réunion de ce vendredi à 13h00 GMT sera l'occasion de débattre de cette possibilité mais il faudra attendre plusieurs jours avant d'éventuelles décisions. La Pologne, la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et le Danemark ont appelé dans une lettre commune à l'adoption de "mesures restrictives contre les dirigeants" responsables de la tenue du scrutin présidentiel biélorusse et de la répression des manifestations. "Nous devons aboutir à un équilibre prudent entre la pression contre et l'engagement avec le président biélorusse Loukachenko. Nous croyons que l'UE doit assumer dès que possible un rôle de médiateur", ajoute la lettre, dont Reuters a pris connaissance. L'Allemagne, l'Autriche et la Suède s'étaient déjà prononcées en faveur de sanctions. Le ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, a toutefois prévenu qu'il était peu probable que des sanctions soient décidées dès ce vendredi. De sources diplomatiques, on explique que la Hongrie est l'Etat membre le plus sceptique. Budapest avait déjà appelé l'UE à lever des sanctions contre Minsk. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réclamé pour sa part des sanctions, expliquant sur Twitter que "nous avons besoin de mesures supplémentaires contre ceux qui ont violé les valeurs démocratiques ou commis des abus contre les droits de l'homme en Biélorussie". "Je suis persuadée que la discussion d'aujourd'hui entre les ministres des Affaires étrangères de l'UE démontrera un soutien fort pour les droits du peuple de Biélorussie, les libertés fondamentales et la démocratie", a-t-elle ajouté.* Les premières sanctions de l'UE contre la Biélorussie remontent à 2004. Elles ont été renforcées en 2011, une décision que l'Union avait justifiée par des violations des droits humains et des règles démocratiques, parmi lesquelles la fraude électorale. Une part importante de ces sanctions ont été levées en 2016 après la libération de prisonniers politiques par le régime Loukachenko. Restent en vigueur, entre autres, un embargo sur les armes et des sanctions visant quatre personnes liées à la disparition de deux responsables d'opposition, d'un homme d'affaires et d'un journaliste. De nouvelles sanctions pourraient porter sur des interdictions de voyages et des gels d'actifs financiers. Alexandre Loukachenko, qui nie tout fraude électorale, a ordonné la libération vendredi des manifestants arrêtés ces derniers jours. Jeudi, son gouvernement a présenté des excuses publiques. (Gabriela Baczynska, version française Marc Angrand et Nicolas Delame)

